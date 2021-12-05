Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад

Сбер продолжает улучшать условия по вкладам. С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу* и СберВкладу Прайм*. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учётом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%.

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма — 100 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Пополнение в СберБанк Онлайн осуществляется без ограничений, снятие средств возможно только в сумме начисленных процентов. Открыть вклады удобнее всего онлайн — в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также услуга доступна в отделениях банка. Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад — «Активный возраст»***. Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года.

Вклад «Активный возраст» доступен для открытия только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанкаi:

— В предновогодний период мы традиционно повышаем ставки по вкладам, так что сейчас это лучший способ позаботиться о надёжном сохранении своих средств на самых выгодных условиях. Нововведение этого года заключается в том, что максимальная ставка доступна владельцам годовой подписки СберПрайм+. Это ещё одно преимущество подписки, которая позволяет экономить существенные деньги при использовании различных сервисов Сбера.

ПАО Сбербанк

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* СберВклад

Максимальная ставка доступна, если увеличить баланс на ваших вкладах СберБанка за последние три месяца. Вклад можно пополнять и снимать проценты, до 7,5 % доходности от 100 000 рублей суммы вклада.

** Ставки в % годовых при открытии в Сбербанк Онлайн или офисе. Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Можно оставить проценты на вкладе (капитализация).

Есть годовая подписка СберПрайм+ Общие условия.

Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021.



Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении.

Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет.

Валюта вклада: рубли. Минимальная сумма вклада 100 000 ₽. Максимальная сумма вклада не предусмотрена.

Пополнение — безналично без ограничений, наличными от 1000 рублей. Частичное снятие только процентов.

Кто может оформить: клиенты в возрасте от 14 лет.

Условия досрочного расторжения. Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада, вы всегда можете получить их. Ставка досрочного расторжения для вклада — 0,01% годовых.

Условия пролонгации: Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующую по данному вкладу на дату пролонгации. На сумму дополнительных взносов в течение нового срока действия вклада применяется процентная ставка, действующая для пополнений по СберВкладу на дату пролонгации договора. Количество пролонгаций не ограничено.

*** Ставка

4,5% на срок 6 или 9 месяцев

5% на срок 12 месяцев

Срок

Три фиксированных срока на выбор:

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Валюта вклада: рубли

Минимальная сумма вклада: 10 000 рублей

Максимальная сумма вклада: 500 000 рублей

Пополнение: нет.

Частичное снятие: нет.

Условия начисления процентов

Проценты начисляются в конце срока вклада (основного или пролонгированного).

Без капитализации процентов

Условия досрочного расторжения

Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада,

вы всегда сможете получить их.

При досрочном расторжении доход будет начислен

по ставке досрочного расторжения — 0,01% годовых

Условия пролонгации

Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях

и под процентную ставку, действующие по вкладу «Активный возраст» на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

* СберВклад



