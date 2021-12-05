Сергей Безруков показал 4-месячного сына, который растет его копией

Актер Сергей Безруков опубликовал редкий снимок с подросшим младшим сыном. Василий, по словам звездного отца, растет его копией. Сергей Безруков является одним из самых известных актеров в стране. Он снялся в десятках разных фильмов. Многие полюбили его за роль в сериале «Бригада». Также много сил артист отдает театру и своей музыкальной группе. После развода с женой Ириной он обрел счастье с новой избранницей Анной Матисон. Она подарила ему детей: Марию и Степана. А в этом году у них родился еще один сын Василий. В последнее время Безруков много работает. Накануне в его театре прошел спектакль с участие Никиты Преснякова. Поддержать внука пришла Алла Пугачева. А вот 4 декабря свой выходной актер провел с семьей. Сергей поделился кадром, на котором держит на руках подросшего наследника. Четырехмесячный Василий был в белом бодике. Малыш держал голову. Актер поцеловал кроху.Сергей Безруков с сыном Василием «Без лишних слов… Всем добра и хороших выходных», пожелал подписчикам Безруков. Поклонники восхитились нежным фото. Многие назвали актера идеальным и заботливым папой. «Всего самого прекрасного, теплого, светлого и чудесного!», «Милота», «Счастье в руках», «Любовь без лишних слов», «Такая нежность», «Как он подрос», «Сережа, это и есть настоящее счастье, которое у тебя на руках.Счастья тебе, Анютке, и вашим деткам», — прокомментировали пост подписчики. В комментариях поинтересовались: «На кого похож Василий?». «Моя копия», кратко пояснил Безруков. Ранее звезда «Бригады» рассказал, что снялся в одной из своих любимых передач, имея в виду «Спокойной ночи, малыши».Сергей Безруков снялся в передаче «Спокойной ночи, малыши» «Так выглядит детское счастье!🤣🤣🤣👏👏👏👏 Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши»… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я! Любимые герои. Мы меняемся, а они нет… Любимые ведущие Дядя Володя,Тетя Валя… Моё детство», - поделился с подписчиками актер.