Сила слов: как говорить убедительно и располагать к себе собеседника

Вадим Карасев

Слова имеют огромную силу, особенно когда мы сами в это верим. С их помощью вы можете влиять на окружающих людей и располагать к себе собеседников. Эксперты рассказали, как правильно это делать.

Ранее мы уже рассказывали о том, как развить в себе дар убеждения. Описанные ниже советы очень просты и помогут вам в совершенстве овладеть искусством соблазнения и произведения наилучшего впечатления.

Наделите речь мощной энергетикой чувств

Если кто-то будет вам что-то рассказывать монотонно и без интонации, вы уснете. Если не хотите, чтобы ваши собеседники спали, рассказывайте с чувством. Делайте паузы, вкладывайте свою энергию в слова и интонации. О прекрасном говорите с придыханием, а о веселом с улыбкой на лице.

Также энергетика передается через руки

Жестикулируйте, потому что руки способны завораживать собеседника. Не нужно махать ими во все стороны. Делайте периодически какие-то плавные движения, это очень важно, ведь давая волю рукам, вы раскрываетесь перед тем, с кем беседуете. Так ваша речь будет более убедительной.

Дотрагивайтесь до человека

Это очень важно в романтическом общении. Касания должны быть нежными и едва уловимыми. Это касается не только женщин, но и мужчин, какими бы брутальными и сильными они ни были. Нужно иногда касаться человека, который вам нравится, но делать это максимально естественно. Он обязательно почувствует вашу симпатию и любовь.

Смотрите в глаза

Глаза передают наибольшую часть энергии человека. Если вам нравится тот, с кем вы разговариваете, этот мужчина или женщина обязательно увидят вашу симпатию в глазах. Недаром говорят, что глаза не врут. Глазами вы можете передать свою решительность, гнев, уверенность, любовь — абсолютно всё.

Талисманы красноречия

К таковым относятся золотые украшения, а также минералы: коралл, розовый кварц, лазурит, бирюза. Еще полезными будут руны: Манназ и Лагуз. Кто-то делает гравировку в виде этих рун на украшениях, а кто-то делает татуировки этих рун на теле. Вы можете рисовать их на теле сами в те дни, в которые вам нужна помощь красноречия. Вот как выглядят эти руны:







