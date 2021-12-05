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Сюрприз от возлюбленного и поздравления от друзей: как Бритни Спирс отметила 40-летие

Сюрприз от возлюбленного и поздравления от друзей: как Бритни Спирс отметила 40-летие

Вчера знаменитой певице Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Отмечать праздник звезда решила вдали от дома и вместе со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари улетела отдыхать на частном самолете в Мексику.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Бритни отметила, что была очень рада уехать из страны. Теперь, когда она освободилась от опеки отца, ей больше не нужно спрашивать разрешения на отпуск у своих опекунов — личные решения она может принимать самостоятельно.

Для своей возлюбленной Асгари устроил сюрприз. Праздновать пара начала еще на борту самолета, где певицу ждал торт в виде буквы B, украшенный съедобными цветами, и шампанское. Правда, Бритни призналась, что пить его не стала.

Позаботился Асгари и о том, чтобы их номер был украшен. Именинницу ждали разноцветные воздушные шары и надпись "Happy Birthday Britney" ("С днем рождения, Бритни"). Ну а завершился вечер красочным салютом в честь виновницы торжества.

Поздравляя Бритни с днем рождения, Сэм отметил, что восхищается ее силой и прекрасным сердцем, и назвал ее своей женой, что спровоцировало слухи о тайной свадьбе пары.

Однако подтверждения их бракосочетанию нет — сейчас влюбленные активно готовятся к своей свадьбе, которая тоже стала возможна после освобождения Бритни от опеки. Раньше певице не разрешалось ни выходить замуж, ни рожать детей.



К поздравлениям Асгари присоединилась и давняя подруга Бритни Пэрис Хилтон, которая поделилась архивными фотографиями.

Ты красивая, веселая, добрая и настоящий свет в этом мире! Я так горжусь тобой. Ты очень сильная и и многое преодолела в этом году! Я так рада этой следующей главе в твоей жизни, в которой ты празднуешь свою свободу и предстоящий брак! Ты заслуживаешь всего счастья в мире. Не могу дождаться, когда увижу тебя в роли прекрасной невесты!

— написала она.


Бритни Спирс и Пэрис Хилтон






Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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