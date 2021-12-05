Скончался кинопродюсер Марк Рудинштейн

19:13 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75-ти лет, об этом РИА Новости сообщила его супруга.

Ранее СМИ писали, что Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом, он находился в предкоматозном состоянии.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — сказала супруга кинопродюсера Наталья. СМИ: умер Александр ГрадскийПозже в различных интервью рассказывал о том, что получил образование в сфере организации концертной деятельности. Участвовал в продюсировании более 10 фильмов. В их числе: «Гамбринус» по мотивам рассказа Александра Куприна, «Самоубийца» по мотивам пьесы Николая Эрдмана, «Циники», «Короткое дыхание любви», «Аномалия» по мотивам рассказа Клиффорда Саймака.

В качестве актера снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов.

Являлся членом Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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