Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии рождественской ярмарки

Вадим Карасев

Князь Монако Альбер II и его дети, 6-летние Жак и Габриэлла, побывали на открытии рождественской деревни в Монте-Карло. Это уже третий подряд публичный выход князя и детей без княгини Шарлен, которая находится в клинике. Согласно официальной информации, причина этого — физическое и психологическое истощение. Компанию Альберу II и близнецам составили сестра князя принцесса Каролина и ее сын Пьер Казираги с женой Беатрис и сыновьями. Присутствовали на открытии парка и родственники княгини Шарлен — жена ее брата Ройсин Гэлвин Уиттсток с детьми.





Ройсин Гэлвин Уиттсток с дочерью Кайей Роуз, князь Альбер II с Габриэллой и Жаком, принцесса Каролина и ее внук Стефано Казираги

Напомним, что Шарлен отсутствовала и на недавно прошедших торжествах в честь Национального дня Монако. О том, что княгиня оказалась в клинике, было объявлено в прошлом месяце. Это произошло вскоре после возвращения Шарлен из ЮАР, где она провела около 10 месяцев, страдая от осложнений после перенесенного заболевания, вызванного лор-инфекцией.





Стефано Казираги, Кайя Роуз Уиттсток, принц Жак, Боди Уиттсток, принцесса Габриэлла и Франческо Казираги





Как сообщалось ранее, княгиня перенесла несколько операций, из-за которых долгое время не могла вернуться в Монако. По словам одного из осведомленных источников, супруга Альбера II более полугода не имела возможности полноценно питаться из-за болезни и операций, а потому "потеряла почти половину своего веса". Это было заметно и по немногочисленным фотографиям княгини, сделанным после ее возвращения к семье.





Князь Альбер II с сыном





Принцесса Каролина, Пьер Казираги с женой Беатрис Борромео и сыновьями Стефано и Франческо





Маргарита Дорошевич