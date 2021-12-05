Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии рождественской ярмарки

Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии рождественской ярмарки

Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии рождественской ярмарки

Князь Монако Альбер II и его дети, 6-летние Жак и Габриэлла, побывали на открытии рождественской деревни в Монте-Карло. Это уже третий подряд публичный выход князя и детей без княгини Шарлен, которая находится в клинике. Согласно официальной информации, причина этого — физическое и психологическое истощение. Компанию Альберу II и близнецам составили сестра князя принцесса Каролина и ее сын Пьер Казираги с женой Беатрис и сыновьями. Присутствовали на открытии парка и родственники княгини Шарлен — жена ее брата Ройсин Гэлвин Уиттсток с детьми.


Ройсин Гэлвин Уиттсток с дочерью Кайей Роуз, князь Альбер II с Габриэллой и Жаком, принцесса Каролина и ее внук Стефано Казираги

Напомним, что Шарлен отсутствовала и на недавно прошедших торжествах в честь Национального дня Монако. О том, что княгиня оказалась в клинике, было объявлено в прошлом месяце. Это произошло вскоре после возвращения Шарлен из ЮАР, где она провела около 10 месяцев, страдая от осложнений после перенесенного заболевания, вызванного лор-инфекцией.


Стефано Казираги, Кайя Роуз Уиттсток, принц Жак, Боди Уиттсток, принцесса Габриэлла и Франческо Казираги


Как сообщалось ранее, княгиня перенесла несколько операций, из-за которых долгое время не могла вернуться в Монако. По словам одного из осведомленных источников, супруга Альбера II более полугода не имела возможности полноценно питаться из-за болезни и операций, а потому "потеряла почти половину своего веса". Это было заметно и по немногочисленным фотографиям княгини, сделанным после ее возвращения к семье.


Князь Альбер II с сыном


Принцесса Каролина, Пьер Казираги с женой Беатрис Борромео и сыновьями Стефано и Франческо



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (7-10 декабря) + релизы в Game Pass
Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (7-10 декабря) + релизы
В Mortal Kombat Komplete Edition на Xbox One и Xbox Series X | S устранили проблемы с DLC
В Mortal Kombat Komplete Edition на Xbox One и Xbox Series X | S
Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо
Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо
Алла Пугачева была хорошим собутыльником, заявил известный музыкант
Алла Пугачева была хорошим собутыльником, заявил известный музыкант
Отец Киркорова жестко высказался о пьянстве Димы Билана
Отец Киркорова жестко высказался о пьянстве Димы Билана
Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии рождественской ярмарки
Снова без княгини Шарлен: князь Альбер II с детьми на открытии
Эксперт: съезд "Единой России" прошел в рабочей обстановке
Эксперт: съезд "Единой России" прошел в рабочей обстановке
Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей
Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей
Дарья Повереннова рассказала о пластике лица
Дарья Повереннова рассказала о пластике лица
Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького сына из-за одной ошибки
Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького
597 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
597 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати
Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати

Топ на сегодня

Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в одинаковых нарядах
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Кириенко предложил увеличить число детских и подростковых психиатров и создать центры для детей с ОВЗ
Кириенко предложил увеличить число детских и подростковых психиатров

Еще по теме

Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми на праздновании Национального дня Монако
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили праздничную открытку
Княгиня Шарлен и князь Альбер II стали главными звездами премии World Rugby Awards
Трехлетняя дочь княгини Шарлен и князя Альбера II впервые встала на лыжи: видео