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Студия 343 Industries объяснила, почему Halo Infinite является Free-to-Play игрой

Студия 343 Industries объяснила, почему Halo Infinite является Free-to-Play игрой


Далеко не все игроки оказались довольны новой моделью монетизации Halo Infinite. Если раньше шутеры серии предлагались в варианте единоразовой покупки, то Halo Infinite стала Free-to-Play проект, о чем было объявлено еще задолго до релиза. Мультиплеер распространяется бесплатно для всех игроков, а кампания будет продаваться за $59,99 (и попадет в Game Pass на релизе).

Брайан Джаррард, главный по взаимодействию с сообществом Halo Infinite от лица студии 343 Industries, на Reddit объяснил игрокам, почему было принято решение сделать шутер условно-бесплатным:

Не всем нравится, что Infinite — это игра F2P, из-за чего у нее используется новая бизнес-модель, основанная на монетизации через косметику. Я понимаю, кто эти игроки, особенно учитывая, что франшиза имеет 20-летнее наследие. F2P стал огромным стимулом для роста базы игроков, и мы впервые увидели, как огромное количество новых игроков присоединяются ко франшизе. Поймите, это бизнес — серверы, на которых вы играете, стоят денег в эксплуатации. Студия, которая разрабатывает и поддерживает игру, стоит денег. Боевой пропуск и косметика — вот [оптимальная] модель для игры сегодня. Есть ли место, чтобы продолжать оценивать экономические стимулы и ценность для игроков? Безусловно, и это тоже область, которую команда постоянно отслеживает и изучает.

Отдельно Джаррард отмечает, что команда 343 Industries не занимается созданием косметики для продажи вместо того, чтобы заниматься плейлистами:

Создание косметики и боевого пропуска абсолютно не имеет ничего общего с плейлистом. Этот контент был создан давным-давно, статичен и не был создан «вместо плейлистов». Было ли приоритетом убедиться, что эта игра действительно может приносить доход? Конечно.

Напомним, ранее студия 343 Industries объявила о том, какие изменения в плейлистах ждут игроков.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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