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Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Завершить год на позитивной ноте и начать новый жизненный этап без проблем и неурядиц помогут подсказки карт Таро. Расклады для Знаков Зодиака помогут принять верные решения и без труда завершить поставленные задачи в начале декабря 2021 года.


Каждый расклад карт Таро — это прекрасная возможность узнать о том, как будет проходить грядущая неделя или месяц. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с очередным раскладом, с помощью которого будет проще управлять своей судьбой и привлекать позитивные перемены. Знаки Зодиака смогут составить план действий, чтобы завершить текущий год успешно и привлечь удачу в новом 2022 году.

Овен


Карта «Солнце» отрывает неделю, указывая Овнам на благоприятное время для продвижения новых идей и планов. Уверенность и оптимистичный настрой помогут обрести счастье и покорить новые вершины.

Аркан «Отшельник» описывает ситуацию временной изоляции. По этой карте Овнам важно взять перерыв, чтобы скорректировать планы, оставить в прошлом устаревшие идеи и найти для себя новые цели.


По карте «Иерофант» Овны смогут стать мудрыми наставниками, дать ценные советы, а также развиваться духовно. Ежедневные практики помогут заглянуть внутрь себя и найти ответы на волнующие вопросы.

Телец


По карте «Верховная жрица» Тельцам предстоит замедлиться. Такая тактика поможет услышать свой внутренний голос и уберечься от ошибок. По этому Аркану привлечь удачу помогут сдержанность и умение принимать взвешенные решения.

Аркан «Смерть» призывает Тельцов оставить в уходящем 2021 году все то, что устарело и утратило смысл. Карта говорит о времени перемен, которые придут на замену старым планам, а значит, можно без жалости проститься со всем, что больше не актуально.

Карта «Солнце» обозначает успехи и возможность начать новые дела. В конце 2021 года Тельцы должны быть смелыми и решительными, чтобы не упустить новые возможности и привлечь в жизнь счастливые события.


Близнецы


Аркан «Правосудие» открывает неделю декабря, и по нему Близнецы получат результат своих усилий. Карта сулит награду честным и порицание тем, кто схитрил ради обретения благополучия или достижения какой-либо цели.

Карта «Луна» говорит о страхах, сомнениях и домыслах, мешающих развитию и заводящих в тупик. Близнецам важно бороться с негативными эмоциями и мыслями, чтобы не лишиться новых возможностей и перспектив.

Аркан «Суд» сулит Близнецам завершение трудного периода. По этой карте активная работа поможет привлечь позитивные перемены, а честность — освободиться от влияния недоброжелателей и поставить на место обидчиков.

Рак


По карте «Верховная жрица» Ракам не стоит форсировать события. Аркан указывает на благополучные перемены, если взять себя в руки и не торопиться с принятием ответственных решений. Мудрость и осторожность помогут обойти подводные камни.

Карта «Колесница» говорит о возможности преодолеть препятствия на пути к поставленной цели. По ней Раки смогут привлечь позитивные перемены, если не будут медлить. Судьба дает шанс, и им нужно воспользоваться в полной мере.


По карте «Дьявол» Ракам важно оставаться спокойными и собранными. Аркан говорит о проблемах, избежать которых получится благодаря выдержке и умению принимать логические решения, прислушиваясь к голосу разума, а не эмоций.

Лев


Аркан «Колесо фортуны» открывает эту неделю, указывая Львам на подарок судьбы. События будут развиваться стремительно, и на них нельзя будет повлиять. Перемены будут к лучшему, и удача не оставит Львов в нужный момент.

По карте «Луна» Львам нельзя торопиться и проверять себя на прочность. Аркан указывает на период, когда Львам важно оставаться в состоянии покоя, не предпринимая активных действий, если нет полной уверенности.

Карта «Умеренность» призывает Львов не спешить и обратиться к лучшим чертам своего характера. Доброта и честность помогут преодолеть трудности, сохранить репутацию и привлечь в жизнь благополучные перемены.

Дева


По карте «Смерть» Девы должны быть готовы к переменам. В 2021 году стоит оставить все, что мешает развитию, устарело или утратило актуальность. Аркан говорит о переходном этапе, необходимом для появления новых событий, которые придут на смену всему отжившему.


По карте «Башня», которая перекликается с первой картой расклада, Девы смогут преодолеть трудности, по-новому взглянуть на свою жизнь, измениться в лучшую сторону и оставить в прошлом старые убеждения.

Карта «Дурак» указывает на новые возможности, и Девы могут рискнуть, занявшись чем-то новым и увлекательном. Оптимистичный настрой и внимание к деталям помогут обрести уверенность в завтрашнем дне и без труда справиться с поставленными задачами.

Весы


Аркан «Солнце» предвещает новые победы и успехи. Весы должны верить в себя и не бояться будущего, чтобы обрести счастье. По этой карте 2021 год завершается на позитивной ноте, и впереди ждет успех.

По карте «Умеренность» Весам важно довести начатое дело до конца, сохраняя внутреннюю гармонию. Спокойствие и отсутствие спешки помогут справиться с временными преградами на пути к счастью.

В конце недели по карте «Повешенный» Весам не стоит идти напролом. Аркан указывает на необходимость искать обходные пути, принимать нестандартные и смелые решения, чтобы достичь поставленной задачи.

Скорпион



По карте «Отшельник» Скорпионам стоит завершить 2021 год в уединении, чтобы разобраться с насущными вопросами и поставить точку в текущей работе. По этой карте важной составляющей успеха будет четкий план действий, составить который получится в тишине и покое.

«Император» в раскладе — карта мудрости и смелости. По ней Скорпионы смогут отстоять свою точку зрения, освободиться от токсичных привязок и побороть проблемы. Настойчивость и честность помогут справиться с любыми сложностями.

По карте «Звезда» Скорпионы могут не переживать: удача не оставит их, если не торопить события и не менять планы. Аркан указывает на верно выбранную стратегию, которая приведет к новым успехам в будущем.

Стрелец


Аркан «Императрица» открывает неделю, призывая Стрельцов не паниковать и не спешить понапрасну. События будут развиваться постепенно, но уже сейчас станет понятно, что дела движутся в верном направлении, и менять планы не стоит.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта предназначения, которое предстоит принять. Стрельцы могут растеряться из-за того, что события развиваются стремительно, однако чуть позже станет понятно, что судьба благосклонна, а перемены — к лучшему.

По карте «Маг» Стрельцы смогут достичь новых вершин, если будут развивать свои таланты и в полной мере пользоваться полученными ранее знаниями. Смелость, активность и умение мыслить нестандартно откроют новые горизонты.

Козерог


«Дьявол» в раскладе — карта, призывающая Козерогов бороться со злом и несправедливостью. По этому Аркану честность, умение оставаться в гармонии с собой и миром окупятся, и Козероги выйдут победителями из непростой ситуации.

Аркан «Умеренность» говорит о возможности разрешить конфликты и недопонимание мирным путем, укрепить взаимоотношения с близкими и в деловой среде. Карта говорит о везении и удаче, если Козероги будут дружелюбны и доброжелательны.

По карте «Император» Козероги смогут разобраться в сложных вопросах и достичь успеха. Аркан указывает на необходимость поступать честно и не отлынивать от работы, чтобы как можно скорее прийти к личной победе.

Водолей


«Маг» в раскладе на начало недели — оптимистичная карта. Водолеи смогут завершить 2021 год на оптимистичной ноте, разрешить проблемы и трудности, если будут действовать активно и не побоятся новшеств.

Аркан «Сила» указывает на новые победы и удачу. По этой карте Водолеев ждет увлекательное путешествие или командировка, новые знакомства и возможности. Такой шанс, подаренный судьбой, упускать нельзя.

По карте «Башня» Водолеям предстоит попрощаться со стереотипами и планами, которые уже устарели. В конце недели появится возможность пересмотреть поставленные задачи, отказаться от некоторых дел в пользу новых и актуальных.

Рыбы


Аркан «Суд» указывает на возможность разобраться с любыми трудностями. По этой карте Рыбы смогут преодолеть препятствия на пути к поставленной цели, если перестанут медлить и сомневаться в своих силах.

«Императрица» в раскладе — карта новых возможностей. По ней Рыбы смогут достичь новых успехов, развивать смелые идеи и воплощать их в жизнь. Карта сулит рост и развитие, если поверить в себя.

По карте «Колесо фортуны» Рыб ждут события, управлять которыми получится только в том случае, если принять свою судьбу и подстроиться под изменяющиеся обстоятельства. Перемены будут к лучшему, а значит, сомневаться и пугаться нет смысла.

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По материалам: dailyhoro.ru

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