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Татьяна Навка в хищном купальнике похвасталась грудью

Татьяна Навка в хищном купальнике похвасталась грудью
Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото с отдыха в Дубае. Спортсменка порадовала своих поклонников свежим пляжным снимком, сделанным в Арабских Эмиратах. Фигуристка запечатлелась в Дубае в леопардовом бикини с лифом без пуш-ап. Звезда российского льда защитила лицо от ультрафиолета трендовым плетеным козырьком и крупными очками «телевизорами» с темными стеклами.
Татьяна Навка в купальнике На фото Татьяна Навка выглядела хрупкой и стильной, вызвав восторг у многочисленных подписчиков. Многие просто порадовались за то, что их любимица выбралась в отпуск после плодотворных выступлений. «В Эмиратах витамин Д особенный! Удачи вам!», «Умница. Следить за своей внешностью — это прекрасно», «Вы очаровательны!», «Спасибо за солнышко», — написали люди в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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