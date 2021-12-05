Татьяна Навка в хищном купальнике похвасталась грудью

Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото с отдыха в Дубае. Спортсменка порадовала своих поклонников свежим пляжным снимком, сделанным в Арабских Эмиратах. Фигуристка запечатлелась в Дубае в леопардовом бикини с лифом без пуш-ап. Звезда российского льда защитила лицо от ультрафиолета трендовым плетеным козырьком и крупными очками «телевизорами» с темными стеклами.Татьяна Навка в купальнике На фото Татьяна Навка выглядела хрупкой и стильной, вызвав восторг у многочисленных подписчиков. Многие просто порадовались за то, что их любимица выбралась в отпуск после плодотворных выступлений. «В Эмиратах витамин Д особенный! Удачи вам!», «Умница. Следить за своей внешностью — это прекрасно», «Вы очаровательны!», «Спасибо за солнышко», — написали люди в комментариях.