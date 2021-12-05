Татьяна Тарасова раскрыла страшную тайну Алексея Ягудина

Фигурист Алексей Ягудин едва не свалился в пропасть. В 2002-м году Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом. Его тренер Татьяна Тарасова многократно отмечала, что к фигуристу у нее особые чувства. Накануне Татьяна Анатольевна призналась, что в жизни Алексея был момент, когда он боролся с алкогольной зависимостью.Татьяна Тарасова «Леша выпивал, не закусывал». Я искала не слова, а действия. Когда он занят работой, он совершенно другой. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился, чтобы делал что-то. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок, это ерунда. В итоге он не перешел тот предел… Алкоголические наклонности в нем умерли», — сказала Татьяна Анатольевна в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Напомним, Ягудин женат на олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочек – Елизавету и Мишель.