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В Halo Infinite обнаружили множество скрытых многопользовательских режимов

В Halo Infinite обнаружили множество скрытых многопользовательских режимов


Некоторые игроки ругают Halo Infinite за малое количество контента, многие жалуются на плейлисты и условно-бесплатную модель распространения. Тем не менее, у 343 Industries определенно уже есть план на многие месяцы и годы вперед, и некоторый контент они уже подготовили, но не предоставили его игрокам. Один из игроков в Halo Infinite обнаружил большое количество скрытых многопользовательских режимов.

Свою находку скрытых многопользовательских режимов игрок опубликовал на Reddit. По его словам, их можно обнаружить при запуске игры в автономном режиме. Явно большая часть этих опций не предназначались для показа игрокам прямо сейчас, о чем свидетельствует большое изображение «Не окончательно, заменить перед выпуском» на одном из эскизов.

Вот список скрытых игровых режимов, которые были обнаружены:



Arena: Attrition



Arena: Attrition Dodgeball



Arena: Elimination



Fiesta: Attrition



Fiesta: CTF



Fiesta: One Flag CTF



Fiesta: Strongholds



Ranked: Elimination



Ranked: One Flag



Tactical: Slayer



Tactical: Slayer Commandos



Tactical: Slayer Manglers



Tactical: Slayer Sidekicks



Tactical: Slayer Stalker Rifles

На данный момент неизвестно, когда эти режимы станут доступны всем игрокам.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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