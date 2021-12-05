В Halo Infinite обнаружили множество скрытых многопользовательских режимов





Некоторые игроки ругают Halo Infinite за малое количество контента, многие жалуются на плейлисты и условно-бесплатную модель распространения. Тем не менее, у 343 Industries определенно уже есть план на многие месяцы и годы вперед, и некоторый контент они уже подготовили, но не предоставили его игрокам. Один из игроков в Halo Infinite обнаружил большое количество скрытых многопользовательских режимов.

Свою находку скрытых многопользовательских режимов игрок опубликовал на Reddit. По его словам, их можно обнаружить при запуске игры в автономном режиме. Явно большая часть этих опций не предназначались для показа игрокам прямо сейчас, о чем свидетельствует большое изображение «Не окончательно, заменить перед выпуском» на одном из эскизов.

Вот список скрытых игровых режимов, которые были обнаружены:

Arena: AttritionArena: Attrition DodgeballArena: EliminationFiesta: AttritionFiesta: CTFFiesta: One Flag CTFFiesta: StrongholdsRanked: EliminationRanked: One FlagTactical: SlayerTactical: Slayer CommandosTactical: Slayer ManglersTactical: Slayer SidekicksTactical: Slayer Stalker Rifles

На данный момент неизвестно, когда эти режимы станут доступны всем игрокам.