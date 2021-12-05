В Halo Infinite обнаружили множество скрытых многопользовательских режимов
Некоторые игроки ругают Halo Infinite за малое количество контента, многие жалуются на плейлисты и условно-бесплатную модель распространения. Тем не менее, у 343 Industries определенно уже есть план на многие месяцы и годы вперед, и некоторый контент они уже подготовили, но не предоставили его игрокам. Один из игроков в Halo Infinite обнаружил большое количество скрытых многопользовательских режимов.
Свою находку скрытых многопользовательских режимов игрок опубликовал на Reddit. По его словам, их можно обнаружить при запуске игры в автономном режиме. Явно большая часть этих опций не предназначались для показа игрокам прямо сейчас, о чем свидетельствует большое изображение «Не окончательно, заменить перед выпуском» на одном из эскизов.
Вот список скрытых игровых режимов, которые были обнаружены:
Arena: Attrition
Arena: Attrition Dodgeball
Arena: Elimination
Fiesta: Attrition
Fiesta: CTF
Fiesta: One Flag CTF
Fiesta: Strongholds
Ranked: Elimination
Ranked: One Flag
Tactical: Slayer
Tactical: Slayer Commandos
Tactical: Slayer Manglers
Tactical: Slayer Sidekicks
Tactical: Slayer Stalker Rifles
На данный момент неизвестно, когда эти режимы станут доступны всем игрокам.