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Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой России"

Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой России"

Отчет депутатов фракции "Единой России" в Госдуме о реализации народной программы перед каждым съездом партии должен стать традиционным. С такой инициативой выступил глава фракции Владимир Васильев.

"В июне президент обратился к победителям предварительного голосования партии и сказал, что депутаты от Единой России" должны отчитываться перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили в парламент страны. Люди должны быть в курсе того, кто и как защищает их права и отстаивает их интересы», - заявил Васильев.

В Москве 4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России". На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу.



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По материалам: uposters.ru

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