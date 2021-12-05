Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой России"

Вадим Карасев

Отчет депутатов фракции "Единой России" в Госдуме о реализации народной программы перед каждым съездом партии должен стать традиционным. С такой инициативой выступил глава фракции Владимир Васильев.

"В июне президент обратился к победителям предварительного голосования партии и сказал, что депутаты от Единой России" должны отчитываться перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили в парламент страны. Люди должны быть в курсе того, кто и как защищает их права и отстаивает их интересы», - заявил Васильев.

В Москве 4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России". На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу.







