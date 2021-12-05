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Володин назвал трагедией распад СССР

Володин назвал трагедией распад СССР

12:39  Автор: Ольга Шульга



Распад СССР — трагедия для всех жителей страны, так как разрушилось все, что они создавали и защищали на протяжении предыдущего времени, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», — отметил спикер.

Вячеслав Володин констатировал, что до сих пор высказываются различные мнения на этот счет и предложил своим читателям принять участие в опросе о причинах распада СССР.

Когда собрали первый народный советский автомобиль


Среди вариантов ответа — иностранное вмешательство, слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике.



#СССР

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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