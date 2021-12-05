Володин назвал трагедией распад СССР

12:39 Автор: Ольга Шульга

Распад СССР — трагедия для всех жителей страны, так как разрушилось все, что они создавали и защищали на протяжении предыдущего времени, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», — отметил спикер.

Вячеслав Володин констатировал, что до сих пор высказываются различные мнения на этот счет и предложил своим читателям принять участие в опросе о причинах распада СССР.

Когда собрали первый народный советский автомобиль

Среди вариантов ответа — иностранное вмешательство, слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике.

#СССР

Ещё материалы: Вячеслав Володин