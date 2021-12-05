Журнал Elle откажется от демонстрации изделий из натурального меха

Вадим Карасев

Курс на этичную моду укрепляется в индустрии с каждым годом. Теперь стало известно, что французский журнал Elle откажется от публикации изображений изделий из натурального меха на всех своих платформах. Это первое крупное издание в модной индустрии, объявившее о подобной мере.

Присутствие меха на наших страницах и в наших цифровых медиа больше не соответствует ни нашим ценностям, ни ценностям наших читателей. Мех кажется устаревшим и немодным, особенно для поколения Z, которое является золотой мишенью индустрии моды и роскоши,

— цитирует вице-президента и международного директора издания Валерию Бессоло Льопис агентство AFP.





Обязательства взяли на себя издания Elle по всему миру (всего 41 журнал). Новые правила уже вступили в силу для 13 редакций, еще 20 присоединятся с 1 января 2022 года, остальные — с 1 января 2023 года.

Мы надеемся, что этим обязательством Elle покажет пример СМИ, чтобы запретить продвижение меха по всему миру и продвигать будущее без меха,

— добавила Констанс Бенке, генеральный директор медиагруппы Lagardère News, куда входит Elle.





Bottega Veneta (изделие из искусственного меха)

Отказ от натурального меха — один из главных трендов в модной индустрии последних лет. Многие бренды уже отказались от этого материала, в том числе Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen, Giorgio Armani, Saint Laurent. Одним из пионеров борьбы за этичную моду является марка Stella McCartney. Там уже давно отказались от всех материалов животного происхождения и активно используют инновационные материалы на растительной основе, например кожу из грибов. От кожи экзотических животных также отказались Calvin Klein, Chanel, Diane von Furstenberg, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Victoria Beckham, Giorgio Armani, Vivienne Westwood — многие, но далеко не все модные бренды. Стоит также отметить, что некоторые модные дома, отказавшись от меха, продолжают использовать натуральную кожу.





Stella McCartney (изделие из искусственного меха)

На днях стало известно, что бренд Giorgio Armani отказался и от использования ангорской шерсти. Такой же запрет уже действует в Gucci, Calvin Klein, Valentino, Diane von Furstenberg, Burberry, Tommy Hilfiger.

Надя Бесчетникова