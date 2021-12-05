Звездный Instagram: где и как наши герои провели первую неделю декабря

Вадим Карасев

Первая неделя декабря, казалось бы, должна была запомниться многим обрушившимся на Москву снегопадом, однако на страничках звезд в инстаграме практически не найти фотоотчетов с прогулок по заснеженному городу — вместо этого они то и дело постят снимки с предновогодних вечеринок и презентаций, которые сейчас в столице проходят чуть ли не каждый день.

Но, конечно, нашлись и те, кто предпочел встретить начало зимы в другой стране — более теплой. Татьяна Навка, к примеру, публикует сторис из ОАЭ, а экс-супруги Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре.

Какими еще фото знаменитости делились на этой неделе в инстаграме, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.





Екатерина Варнава





Кети Топурия





Елена Крыгина





Мария Кожевникова





Кристина Агилера





Лили-Роуз Депп





Ника Белоцерковская





Елена Перминова





Ким Кардашьян





Софья Таюрская





Эшли Грэм





Алена Шишкова





Татьяна Навка





Серена Уильямс с дочерью





Полина Киценко





Виктория Шелягова





Светлана Бондарчук





Наталья Подольская





Рита Дакота и Федор Белогай





Миранда Керр





Мадонна





Анна Седокова





Хайди Клум





Дмитрий Хрусталев, Петр Федоров и Иван Ургант





Дина Саева





Рита Ора





Дима Билан





Елена Темникова





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе





Сергей Лазарев с детьми





Анна Чиповская





Ани Лорак и Ида Галич





Настя Каменских





Ксения Собчак





Анна Покров





Полина Гагарина





Надя Дорофеева





Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян





Джессика Симпсон





Алессандра Амбросио





Джаред Лето





Клава Кока





Нюша с дочерью





Ева Лонгория





Барбара Палвин





Яна Рудковская





Тимати





Эмили Ратажковски





Юлианна Караулова с сыном





Наталья Ионова





Джиган и Оксана Самойлова





Люк ЭвансСплетник