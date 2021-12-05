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Звездный Instagram: где и как наши герои провели первую неделю декабря

Звездный Instagram: где и как наши герои провели первую неделю декабря

Первая неделя декабря, казалось бы, должна была запомниться многим обрушившимся на Москву снегопадом, однако на страничках звезд в инстаграме практически не найти фотоотчетов с прогулок по заснеженному городу — вместо этого они то и дело постят снимки с предновогодних вечеринок и презентаций, которые сейчас в столице проходят чуть ли не каждый день.

Но, конечно, нашлись и те, кто предпочел встретить начало зимы в другой стране — более теплой. Татьяна Навка, к примеру, публикует сторис из ОАЭ, а экс-супруги Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре.

Какими еще фото знаменитости делились на этой неделе в инстаграме, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.


Екатерина Варнава


Кети Топурия


Елена Крыгина


Мария Кожевникова


Кристина Агилера


Лили-Роуз Депп


Ника Белоцерковская


Елена Перминова


Ким Кардашьян


Софья Таюрская


Эшли Грэм


Алена Шишкова


Татьяна Навка


Серена Уильямс с дочерью


Полина Киценко


Виктория Шелягова


Светлана Бондарчук


Наталья Подольская


Рита Дакота и Федор Белогай


Миранда Керр


Мадонна


Анна Седокова


Хайди Клум


Дмитрий Хрусталев, Петр Федоров и Иван Ургант


Дина Саева


Рита Ора


Дима Билан


Елена Темникова


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе


Сергей Лазарев с детьми


Анна Чиповская


Ани Лорак и Ида Галич


Настя Каменских


Ксения Собчак


Анна Покров


Полина Гагарина


Надя Дорофеева


Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян


Джессика Симпсон


Алессандра Амбросио


Джаред Лето


Клава Кока


Нюша с дочерью


Ева Лонгория


Барбара Палвин


Яна Рудковская


Тимати


Эмили Ратажковски


Юлианна Караулова с сыном


Наталья Ионова


Джиган и Оксана Самойлова


Люк Эванс
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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