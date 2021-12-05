Звездный Instagram: где и как наши герои провели первую неделю декабря
Сегодня, 21:40 Вадим Карасев
Первая неделя декабря, казалось бы, должна была запомниться многим обрушившимся на Москву снегопадом, однако на страничках звезд в инстаграме практически не найти фотоотчетов с прогулок по заснеженному городу — вместо этого они то и дело постят снимки с предновогодних вечеринок и презентаций, которые сейчас в столице проходят чуть ли не каждый день.
Но, конечно, нашлись и те, кто предпочел встретить начало зимы в другой стране — более теплой. Татьяна Навка, к примеру, публикует сторис из ОАЭ, а экс-супруги Настя Ивлеева и Элджей проводят время вместе на Кипре.
Какими еще фото знаменитости делились на этой неделе в инстаграме, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.
Екатерина Варнава
Кети Топурия
Елена Крыгина
Мария Кожевникова
Кристина Агилера
Лили-Роуз Депп
Ника Белоцерковская
Елена Перминова
Ким Кардашьян
Софья Таюрская
Эшли Грэм
Алена Шишкова
Татьяна Навка
Серена Уильямс с дочерью
Полина Киценко
Виктория Шелягова
Светлана Бондарчук
Наталья Подольская
Рита Дакота и Федор Белогай
Миранда Керр
Мадонна
Анна Седокова
Хайди Клум
Дмитрий Хрусталев, Петр Федоров и Иван Ургант
Дина Саева
Рита Ора
Дима Билан
Елена Темникова
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Сергей Лазарев с детьми
Анна Чиповская
Ани Лорак и Ида Галич
Настя Каменских
Ксения Собчак
Анна Покров
Полина Гагарина
Надя Дорофеева
Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян
Джессика Симпсон
Алессандра Амбросио
Джаред Лето
Клава Кока
Нюша с дочерью
Ева Лонгория
Барбара Палвин
Яна Рудковская
Тимати
Эмили Ратажковски
Юлианна Караулова с сыном
Наталья Ионова
Джиган и Оксана Самойлова
Люк Эванс
Сплетник
По материалам: spletnik.ru
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