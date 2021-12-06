10 культовых костюмов, появившихся более чем в одном фильме или сериале

1. Казанова, 2005 — Белль, 2013.2. История вечной любви, 1998 — Белая королева, 2013.3. Тюдоры, 2010 — Испанская принцесса, 2019.4. Борджиа, 2011 — Ромео и Джульетта, 2013.5. Ночь в музее, 2006 — Как я встретил вашу маму, 2010.6. Эмма, 1996 г. — Аббатство Даунтон, 2012 г.7. Сайнфельд, 1993 — Пустоголовые, 1994.8. Звездная пыль, 2007 — Тюдоры, 2008.9. Безумцы, 2008 — Прислуга, 2011.10. Разум и чувства, 1995 — Доводы рассудка, 2007