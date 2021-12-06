10 культовых костюмов, появившихся более чем в одном фильме или сериале
Сегодня, 12:05
1. Казанова, 2005 — Белль, 2013.
2. История вечной любви, 1998 — Белая королева, 2013.
3. Тюдоры, 2010 — Испанская принцесса, 2019.
4. Борджиа, 2011 — Ромео и Джульетта, 2013.
5. Ночь в музее, 2006 — Как я встретил вашу маму, 2010.
6. Эмма, 1996 г. — Аббатство Даунтон, 2012 г.
7. Сайнфельд, 1993 — Пустоголовые, 1994.
8. Звездная пыль, 2007 — Тюдоры, 2008.
9. Безумцы, 2008 — Прислуга, 2011.
10. Разум и чувства, 1995 — Доводы рассудка, 2007
По материалам: Sivator