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10 культовых костюмов, появившихся более чем в одном фильме или сериале

10 культовых костюмов, появившихся более чем в одном фильме или сериале
1. Казанова, 2005 — Белль, 2013.

2. История вечной любви, 1998 — Белая королева, 2013.

3. Тюдоры, 2010 — Испанская принцесса, 2019.

4. Борджиа, 2011 — Ромео и Джульетта, 2013.

5. Ночь в музее, 2006 — Как я встретил вашу маму, 2010.

6. Эмма, 1996 г. — Аббатство Даунтон, 2012 г.

7. Сайнфельд, 1993 — Пустоголовые, 1994.

8. Звездная пыль, 2007 — Тюдоры, 2008.

9. Безумцы, 2008 — Прислуга, 2011.

10. Разум и чувства, 1995 — Доводы рассудка, 2007
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По материалам: Sivator

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