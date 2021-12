3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021





На прошлой неделе было открыто голосование игроков за лучшую игру года (по мнению пользователей), которое проходит в рамках The Game Awards. Система голосования следующая:

В первом раунде участвует 30 игр, из которых во второй переходят 10 игр.Во втором раунде участвует 10 игр, из которых в третий переходят 5 игр.В третьем раунде отбирается лучшая игра из 5 финалистов.

Завершился первый раунд, и все 3 проекта Xbox Game Studios (и 1 игра Bethesda) успешно преодолели его. Во второй раунд голосования перешли следующие 10 проектов:

DeathloopFortniteIt Takes Two«Стражи Галактики»Metroid DreadRatchet & Clank: Rift ApartResident Evil Village

Второй раунд голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года» по версии игроков уже идет на сайте. Во втором раунде можно проголосовать за 5 игр из 10. Сейчас в ТОП-5 находятся игры Forza Horizon 5, It Takes Two, Halo Infinite, Metroid Dread и Ratchet & Clank: Rift Apart.