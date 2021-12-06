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3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021

3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021


На прошлой неделе было открыто голосование игроков за лучшую игру года (по мнению пользователей), которое проходит в рамках The Game Awards. Система голосования следующая:



В первом раунде участвует 30 игр, из которых во второй переходят 10 игр.



Во втором раунде участвует 10 игр, из которых в третий переходят 5 игр.



В третьем раунде отбирается лучшая игра из 5 финалистов.

Завершился первый раунд, и все 3 проекта Xbox Game Studios (и 1 игра Bethesda) успешно преодолели его. Во второй раунд голосования перешли следующие 10 проектов:



Deathloop



Fortnite



Forza Horizon 5



Halo Infinite



It Takes Two



«Стражи Галактики»



Metroid Dread



Psychonauts 2



Ratchet & Clank: Rift Apart



Resident Evil Village

Второй раунд голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года» по версии игроков уже идет на сайте. Во втором раунде можно проголосовать за 5 игр из 10. Сейчас в ТОП-5 находятся игры Forza Horizon 5, It Takes Two, Halo Infinite, Metroid Dread и Ratchet & Clank: Rift Apart.

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По материалам: newxboxone

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