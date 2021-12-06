3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021
Сегодня, 12:35
На прошлой неделе было открыто голосование игроков за лучшую игру года (по мнению пользователей), которое проходит в рамках The Game Awards. Система голосования следующая:
В первом раунде участвует 30 игр, из которых во второй переходят 10 игр.
Во втором раунде участвует 10 игр, из которых в третий переходят 5 игр.
В третьем раунде отбирается лучшая игра из 5 финалистов.
Завершился первый раунд, и все 3 проекта Xbox Game Studios (и 1 игра Bethesda) успешно преодолели его. Во второй раунд голосования перешли следующие 10 проектов:
Deathloop
Fortnite
Forza Horizon 5
Halo Infinite
It Takes Two
«Стражи Галактики»
Metroid Dread
Psychonauts 2
Ratchet & Clank: Rift Apart
Resident Evil Village
Второй раунд голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года» по версии игроков уже идет на сайте. Во втором раунде можно проголосовать за 5 игр из 10. Сейчас в ТОП-5 находятся игры Forza Horizon 5, It Takes Two, Halo Infinite, Metroid Dread и Ratchet & Clank: Rift Apart.
По материалам: newxboxone