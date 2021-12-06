6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске

6 декабря исполняется 24 года со дня авиакатастрофы во Втором Иркутске. Тогда на жилой квартал упал военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан». Погибли 72 человека, в том числе воспитанники детского дома, на здание которого обрушились обломки.

Сегодня в 14:45 пройдет заупокойная лития у надгробной плиты, поминовение погибших в авиакатастрофе 1997 года в храме Рождества Христова, возведенном на месте крушения самолета.

«Руслан» выполнял рейс Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань, он должен был доставить во Вьетнам два истребителя. С аэродрома Иркутска-II судно поднялось в воздух в 14:44. В воздухе по очереди отказали три двигателя из четырех.

Самолет упал на дом № 45 по улице Гражданской. Обломки разлетелись по округе. Хвост врезался в пятиэтажку на улице Мира и повредил ее, какие-то части полетели в здание детского дома № 1. Разлившийся керосин вспыхнул, начался пожар.

Погибли все восемь членов экипажа и 15 пассажиров самолета, 49 жителей района, на который рухнул АН. Трагедия унесла жизни 14 детей. Черные ящики «Руслана» серьезно повредил огонь, поэтому восстановить полную картину трагических событий не смогли. Официально причиной отказа двигателей названа перегрузка самолета, но в разные годы выдвигались разные версии, почему судно могло упасть.

Два года назад на IRK.ru вышла статья статья о авиакатастрофе. В материале - воспоминания спасателей и очевидцев трагедии.

На месте падения самолета построили храм Рождества Христова. В его основание заложили капсулу с воспоминаниями людей, которые потеряли в катастрофе своих родных и близких. На территории храма находится мемориал памяти жертв авиакатастрофы 1997 года, на котором перечислены имена всех погибших.

Акция памяти погибших в крушении самолета «Руслан» пройдет в Иркутске 6 декабря

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