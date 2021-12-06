Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске

6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске

6 декабря исполняется 24 года со дня авиакатастрофы во Втором Иркутске. Тогда на жилой квартал упал военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан». Погибли 72 человека, в том числе воспитанники детского дома, на здание которого обрушились обломки.

Сегодня в 14:45 пройдет заупокойная лития у надгробной плиты, поминовение погибших в авиакатастрофе 1997 года в храме Рождества Христова, возведенном на месте крушения самолета.

«Руслан» выполнял рейс Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань, он должен был доставить во Вьетнам два истребителя. С аэродрома Иркутска-II судно поднялось в воздух в 14:44. В воздухе по очереди отказали три двигателя из четырех.

Самолет упал на дом № 45 по улице Гражданской. Обломки разлетелись по округе. Хвост врезался в пятиэтажку на улице Мира и повредил ее, какие-то части полетели в здание детского дома № 1. Разлившийся керосин вспыхнул, начался пожар.

Погибли все восемь членов экипажа и 15 пассажиров самолета, 49 жителей района, на который рухнул АН. Трагедия унесла жизни 14 детей. Черные ящики «Руслана» серьезно повредил огонь, поэтому восстановить полную картину трагических событий не смогли. Официально причиной отказа двигателей названа перегрузка самолета, но в разные годы выдвигались разные версии, почему судно могло упасть.

Два года назад на IRK.ru вышла статья статья о авиакатастрофе. В материале - воспоминания спасателей и очевидцев трагедии.

На месте падения самолета построили храм Рождества Христова. В его основание заложили капсулу с воспоминаниями людей, которые потеряли в катастрофе своих родных и близких. На территории храма находится мемориал памяти жертв авиакатастрофы 1997 года, на котором перечислены имена всех погибших.

Предыдущая новость по этой теме:

Акция памяти погибших в крушении самолета «Руслан» пройдет в Иркутске 6 декабря

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до начала 2023 года
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на "Песне года"
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у
Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ
Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц,
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн

Еще по теме

В Иркутске вспомнили жертв авиакатастрофы с самолётом АН-124 «Руслан» в 1997 году
Три человека погибли в результате крушения легкомотроного самолета в США
При падении самолета в Алтайском крае погибли два человека
В Индонезии при крушении военного самолета погибли 13 человек