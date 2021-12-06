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Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра

Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Актер Александр Домогаров заявил, что уже принял важное решение. Артист окончательно покинул театр имени Моссовета. Об этом знаменитость сообщила сама, общаясь в соцсети «ВКонтакте» с поклонниками. Высказался Домогаров и о причинах своего ухода. Напомним, Евгений Марчелли занял пост худрука в театре имени Моссовета в сентябре 2020 года. Новый арт-директор, по слухам, не смог поладить с актером Александром Домогаровым. Из-за конфликта, как говорят, артист даже взял отпуск на целых четыре месяца. Поговаривают, что Домогаров не уважает нового художественного руководителя. Дескать, Александр называет Евгения продажным и бесталанным.
Александр Домогаров Отметим, Александр Домогаров известен своим строптивым нравом. При бывшем худруке, Павле Осиповиче Хомском, актер тоже частенько показывал характер, угрожая уволиться. Хомский снисходительно относился к эмоциональным взрывам Домогарова и все ему прощал. Павел Осипович сравнивал талантливых актеров с детьми. «Чем лучше артист, тем в нем больше детского», - рассуждал Хомский в одном из интервью. Ранее актриса Валентина Талызина прокомментировала происходящее в театре имени Моссовета. Из-за ухода Домогарова артистка очень расстроена. Для театра увольнение Александра – большая потеря, говорит Валентина Илларионовна, ведь постановки с участием артиста пользовались огромной популярностью у зрителя.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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