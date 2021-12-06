Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером

Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Балерина Анастасия Волочкова пригласила к себе Неприятного Пилягина. Блогер Неприятный Пилягин пришел в гости к балерине и покопался в ее нижнем белье. Анастасия Волочкова времени не теряла и флиртовала с Пилягиным. Волочкова демонстрировала гостю нижнее белье и отвечала на неприличные вопросы. Также блондинка проявляла интерес к Пилягину. «Так у тебя доступ есть к моему телу. Какой кайф! Мы были бы с тобой очень хорошей парой, если бы ты массировал бы меня, парил в бане», — отметила 45-летняя балерина, когда блогер вдруг стал... ласкать ее ноги.
Анастасия Волочкова Теперь остается только догадываться, как на флирт между балериной и Пилягиным отреагирует нынешний избранник Волочковой — Владимир. С ним блондинка недавно и пока не думает идти в загс, предпочитая наслаждаться тем, что происходит между ней и возлюбленным сейчас. «Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — откровенничала Анастасия Волочкова недавно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей Авербухом
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка Харламова снялась топлес, показав свои ягодицы
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft

Топ на сегодня

Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Еще по теме

Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников
Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Волочкова в красном купальнике променяла русскую баню на хаммам
Волочкова взорвала интернет откровенным «новогодним» шпагатом в розовом бикини