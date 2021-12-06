Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером

Балерина Анастасия Волочкова пригласила к себе Неприятного Пилягина. Блогер Неприятный Пилягин пришел в гости к балерине и покопался в ее нижнем белье. Анастасия Волочкова времени не теряла и флиртовала с Пилягиным. Волочкова демонстрировала гостю нижнее белье и отвечала на неприличные вопросы. Также блондинка проявляла интерес к Пилягину. «Так у тебя доступ есть к моему телу. Какой кайф! Мы были бы с тобой очень хорошей парой, если бы ты массировал бы меня, парил в бане», — отметила 45-летняя балерина, когда блогер вдруг стал... ласкать ее ноги.Анастасия Волочкова Теперь остается только догадываться, как на флирт между балериной и Пилягиным отреагирует нынешний избранник Волочковой — Владимир. С ним блондинка недавно и пока не думает идти в загс, предпочитая наслаждаться тем, что происходит между ней и возлюбленным сейчас. «Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — откровенничала Анастасия Волочкова недавно.