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Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные

Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
38-летняя актриса Анна Снаткина  вместе с мужем и дочерью посетили ГУМ-каток, а потом нарядили дома новогоднюю елку. Российская актриса театра и кино Анна Снаткина вместе с мужем Виктором Васильевым воспитывает дочь. Веронике 8 лет.  Если сама актриса занималась в детстве спортивной гимнастикой, то ее дочь уже завоевывает медали на соревнованиях по художественной гимнастике. А в выходные вся семья решила заняться фигурным катанием и отправилась на ГУМ-каток.
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой «Зимой холодно тем, у кого нет тёплых воспоминаний❤️🔥. А вот у нас их предостаточно, потому что мы провели это воскресенье в сказочной новогодней атмосфере на открытии @gum.katok ⛸  Присоединяйтесь 🙋‍♀️»,  рассказала Снаткина в Instagram Анна также решила заранее создать дома праздничное настроение. В свой выходной артисты с ребенком наряжали елку. Актриса достала все игрушки и разложила на полу. Вероника с удовольствием помогала родителям подбирать украшения для пушистой красавицы. Актриса показала в личном блоге, что у них в итоге получилось. Все остались довольны проделанной работой.
Вероника Васильева разбирает елочные игрушки Напомним, Анна Снаткина в октябре 2012 года вышла замуж за петербургского шоумена Виктора Васильева. А в апреле 2013 года на свет появилась их дочь Вероника. Звездная пара скрывала малышку и не публиковала фото с ребенком. Только в 2019 году поклонники узнали, как выглядит девочка. Тогда Вероника вместе с мамой приняла участие в модном показе. Поклонники восхищаются красотой дочери звездных родителей. Отметим, дочь знаменитых артистов учится во 2 классе. Вероника старается радовать родителей успехами в учебе и спорте. Анна Снаткина и Виктор Васильев очень гордятся своей девочкой. Многие считают звездную семью примером для подражания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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