Анонсировано последнее крупное бесплатное обновление для Spiritfarer — Jackie & Daria





Создатели Spiritfarer сегодня анонсировали крупное бесплатное обновление для игры, которое выходит уже на следующей неделе – 13 декабря. Обновление получило название Jackie & Daria, и это последний бесплатный апдейт, который запланирован разработчиками.

Обновление Jackie & Daria добавит в игру Spiritfarer новый остров с полуразрушенной больницей, которой требуется ремонт. В этой больнице главная героиня игры Стелла найдет последнюю пару новых духов.

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Создатели Spiritfarer отмечают, что Jackie & Daria – это «прекрасный занавес» для игры:

Обновление Jackie & Daria — прекрасный занавес для Spiritfarer, а также большой знак признательности фанатам, которые поддерживали нас с того дня, как мы анонсировали проект. Мы надеемся, что им понравится совершить с нами последнее путешествие.

Напомним, что игра Spiritfarer доступна в Game Pass. В ней игрокам предстоит взять на себя роль Стеллы – перевозчика душ умерших.

Spiritfarer®

Постройте лодку для исследования мира, подружитесь с душами и позаботьтесь о них, пока они не обретут покой в жизни после смерти. Занимайтесь земледелием, добывайте руду, рыбачьте, собирайте урожай, готовьте и мастерите предметы, чтобы переправиться через таинственные воды.

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