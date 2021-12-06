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Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн

Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн


Ошибка в библиотеке программ протокола Solana (SPL) потенциально позволяла красть у нескольких крупных DeFi-проектов средства со скоростью примерно $27 млн в час. Это выяснили специалисты из команды Neodyme.


https://twitter.com/Neodyme/status/1466885443019063301

Под угрозой находились агрегатор доходности Tulip Protocol, а также протоколы кредитования Solend и Larix. На пике совокупная TVL этих проектов достигала $2,6 млрд.


Эксперты отметили, что баг публично раскрыл один из аудиторов группы под ником Simon еще в июне. 1 декабря он обнаружил, что уязвимость не исправлена. Как предположили в Neodyme, возможно, ее посчитали безобидной.


Однако эксперты выяснили, что баг позволяет быстро украсть "сотни миллионов долларов" через крошечные суммы.


Для активов на Solana необходимо указывать количество нулей после запятой, а программа из SPL для вывода средств округляет минимальный номинал актива до ближайшего целого числа, пояснили эксперты.


Теоретически ничего не мешает настроить выход так, чтобы получать округление в свою пользу и выводить эту сумму. Однако, например, для токена Solana она составляет 1 Lamport, равный 0,000000001 SOL или примерно $0,00000022 (на момент исследования). Комиссия за транзакцию превышает это значение почти в 5000 раз, подчеркнули в Neodym.


Некоторые монеты из листинга Solend. Число нулей после запятой, приблизительная стоимость криптовалюты на момент исследования, соотношение минимальной единицы и платы за транзакцию в ней. Данные: блог.

При этом у криптовалют с более крупным номиналом этот разрыв выглядит не таким катастрофическим. Проверяя свою теорию на копии блокчейна, эксперты смогли украсть $0,05 в биткоине и $0,005 в Ethereum.


Поскольку в сети Solana транзакция может содержать множество инструкций, специалисты Neodyme с помощью эксплойта осуществили около 300 переводов в секунду. В случае с биткоином это означало примерно $7500 украденных средств за период или ~$27 млн в час. Атака стала экономически целесообразной также на токены FTT и даже RAY.


Эксперты связались с Solana Foundation и восемью проектами, затронутыми, по их мнению, уязвимостью. В некоторых случаях предположения оказались ошибочными, а в Port Finance проблему самостоятельно устранили несколько месяцев назад. В Tulip, Solend и Larix сделали это после обращения, изменения в документацию внесла и команда Solana.    


Напомним, в начале декабря хакер вывел из DeFi-проекта Badger DAO активы на сумму свыше $120 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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