Binance поддержит хардфорк Ethereum и обновление Stacks

Биткоин-биржа Binance анонсировала поддержку хардфорка Arrow Glacier в сети Ethereum, который состоится на блоке #13 773 000 примерно 9 декабря 2021 года.

https://twitter.com/binance/status/1467730065710465024?s=20

В ходе обновления произойдет имплементация единственного предложения по улучшению сети Ethereum EIP-4345. Оно вводит отсрочку активации "бомбы сложности" до мая 2022 года.

Также будет запущена новая тестовая сеть на алгоритме консенсуса Proof-of-Work под названием Sepolia.

Команда Binance предупредила, что за пять минут до хардфорка закроет депозиты и вывод средств для всех токенов на блокчейне Ethereum. Влияния на торговлю активами событие не окажет. Новых токенов по его итогам не появится.

Возможность внесения депозитов и вывода активов откроется, когда специалисты биржи убедятся в стабильности обновленной сети.

Binance также объявила о поддержке обновления SIP-012 в сети Stacks. Оно состоится на блоке биткоина #713 000 во вторник, 7 декабря, приблизительно в 2:00 МСК.

Депозиты и снятие нативных токенов STX биржа прекратит за час до обновления. Команда вернет функции после того, как сочтет работу сети стабильной.

Напомним, в начале декабря Binance анносировала поддержку "сетевых обновлений и хардфорков" проектов Avalanche, Tezos и Theta Network.