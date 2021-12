BIS назвал децентрализацию DeFi-протоколов иллюзией

В децентрализованных финансах (DeFi) есть проблема централизации, которой политикам необходимо воспользоваться для регулирования сектора. Такой вывод содержится в новом ежеквартальном отчете Банка международных расчетов (BIS).

