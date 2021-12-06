BIS назвал децентрализацию DeFi-протоколов иллюзией

В децентрализованных финансах (DeFi) есть проблема централизации, которой политикам необходимо воспользоваться для регулирования сектора. Такой вывод содержится в новом ежеквартальном отчете Банка международных расчетов (BIS).

The BIS Quarterly Review is out https://t.co/IDICYAByVc pic.twitter.com/fbxFTKnv26 — Bank for International Settlements (@BIS_org) December 6, 2021

В докладе говорится, что DeFi испытывает «неизбежную потребность» в централизованном управлении.

«Существует предел того, насколько финансовая система способна работать исключительно на основе автоматизированных транзакций. Это открытый вопрос. Нам необходимо внимательно следить за этим», — заявил Хен Сон Шин, руководитель отдела исследований BIS.

Он выразил уверенность, что возникнут случаи, когда DeFi потребуют реорганизации или оценки. Присущие протоколам структуры управления выступают очевидными отправными точками для государственной политики, говорится в докладе.

Аналитики усомнились, что децентрализованным финансам под силу разрушить более крупную по масштабу финансовую систему, несмотря на стремительный рост.

Они допустили, что по мере популяризации DeFi финансовая стабильность может оказаться под угрозой из-за «серьезных уязвимостей» протоколов. В качестве таковых названы лендинговые проекты, проблемы с ликвидностью стейблкоинов, взаимосвязанность приложений и отсутствие банков, способных справиться с потенциальными потрясениями.

В BIS отметили, что тезис о полной децентрализации в DeFi не выдерживает критики. В то же время внедрение токенов управления и ДАО способно ее ослабить.

«Этот элемент централизации может послужить основой для признания платформ DeFi юридическими лицами по аналогии с корпорациями. Для политиков эти группы и протоколы управления выступают естественными субъектами регулирования», — написано в отчете.

Эксперты привели пример американского штата Вайоминга, где на законодательном уровне ДАО получили возможность подобной регистрации.

По словам Шина, взаимодействие регуляторов с ДАО и держателями токенов управления позволит решить вопросы защиты потребителей, предотвращения отмывания денег, а также поддержания финансовой стабильности. Это ограничит связанные с DeFi риски до того, как сектор резко увеличится в размерах.

В отчете упоминается возможность концентрации полномочий по принятию решений в протоколах в руках небольшой группы крупных инвесторов. Это угрожает изменению алгоритмов для получения большей финансовой выгоды. Также аналитики обратили внимание на риски инсайдерской торговли и манипуляций ценой токенов этой категорией инвесторов.

Отдельно эксперты отметили риски использования заимствованных активов в одном протоколе в качестве обеспечения в другом, что может вызвать давление на цены токенов в период ликвидаций.

Касательно стейблкоинов в BIS указали на риск «банковской паники» в условиях обеспечения коммерческими бумагами, которые не обладают ликвидными вторичными рынками. Как пример они привели Tether (USDT).

В отношении алгоритмических «стабильных монет» наподобие DAI аналитики отметили рыночный риск поддерживаемых их активов, стоимость которых может резко упасть ниже номинальной стоимости стейблкоина. В этом случае нет запасного варианта в виде банков, которые могут предоставить ликвидность в период стресса, добавили они.

В BIS допустили сокращение «дистанции» между DeFi и TradFi из-за стремления участников последних освоить криптовалюты, что может создавать эффект перелива.

Банк международных расчетов призвал национальные банки приступить к разработке «правил игры» для нерегулируемого сектора.

«Нормативные гарантии помогут сформировать общие выгоды для системы инновационного потенциала DeFi», — заключили специалисты.

Напомним, в ноябре FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии с фокусом на DeFi и NFT.

Позднее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что эти правила согласуются с нормами FinCEN и являются лишь рекомендациями.



