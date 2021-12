BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15 млн

DeFi-платформа Earnity привлекла $15 млн в рамках раунда финансирования Серии А. Его возглавила майнинговая компания BitNile, дочерняя структура Ault Global Holdings.

The post BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15 млн first appeared on ForkLog.