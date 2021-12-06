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Бригада скорой помощи спасла двух человек на пожаре в Мегете

Бригада скорой помощи спасла двух человек на пожаре в Мегете

Медработники скорой помощи Ангарской больницы во время следования на вызов спасли двух человек из горящего дома в поселке Мегет. Инцидент произошел в ночь на 5 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Информация о пожаре поступила 5 декабря в 03:38. Очевидцы сообщили, что горят баня, часть жилого дома и автомобиль на улице Некрасова. К месту выехали пожарные подразделения. В это же время бригада скорой помощи в составе трех человек — фельдшеров Валентины Усовой и Андрея Никольского, а также водителя Александра Шакурова, — проезжая по частному сектору, заметила пламя. Медики свернули к участку и увидели горящие автомобиль и надворные постройки. Огонь к тому времени перекинулся на крышку жилого дома.

Медработники включили звуковой спецсигнал, чтобы сообщить жителям улицы о пожаре. Распространение огня было стремительным, поэтому фельдшер Андрей Никольский перелез через забор и выбил в доме окно. Внутри увидел женщину, находившуюся в панике, помог ей сориентироваться и выбраться из горящего дома через окно. В доме также находился мужчина, он вышел самостоятельно, но при этом получил ожоги. Спасенным людям врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Прибывшие через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение. На это ушло чуть больше 20 минут. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огнем повреждены баня, сгораемые части автомобиля и часть жилого дома. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Изъятые на месте происшествия материалы направлены на экспертизу в испытательную пожарную лабораторию МЧС России.

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По материалам: irk

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