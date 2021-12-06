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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата жертвам мошенников

ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата жертвам мошенников

Центробанк разработал предложения по увеличению возврата гражданам украденных через банки денег. Речь идет о тех клиентах банков, которые стали жертвами мошенников.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — цитирует РБК директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов с помощью несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 миллионов рублей. Сейчас широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей граждан личных данных (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для кражи денег.

Центробанк планирует ввести упрощённый порядок возврата денег жертвам мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого человек должен будет сообщить в банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведённой операции.

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По материалам: irk

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