Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями

ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями


Банк России выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптовалютами.


По мнению регулятора, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски.


Центробанк также не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.


Напомним, в ноябре ЦБ РФ выступил против биткоин-платежей внутри страны.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Центробанк выступил против оказания финкомпаниями услуг с криптоактивами
Банк России выступил против биткоин-платежей внутри страны
Федеральное казначейство получило право закупать иностранную валюту на торгах
Центробанк выступил против большинства операций с криптовалютами