ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями

Банк России выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптовалютами.

По мнению регулятора, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски.

Центробанк также не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.

Напомним, в ноябре ЦБ РФ выступил против биткоин-платежей внутри страны.