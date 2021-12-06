ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
Сегодня, 13:00
Банк России выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптовалютами.
По мнению регулятора, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски.
Центробанк также не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.
Напомним, в ноябре ЦБ РФ выступил против биткоин-платежей внутри страны.
По материалам: ForkLog