Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC

ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC


Центральный банк Зимбабве изучает возможность использования национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом заявил председатель регулятора Джон Мангудиа.


«Как центральный банк, мы не верим в криптовалюты. Мы верим в цифровую валюту центрального банка», — подчеркнул он.


По словам Мангудии, над инициативой работает отдельная финтех-группа.


Зимбабве планирует отправить специальную команду в Нигерию для изучения опыта государства, запустившего первую в Африке CBDC в конце октября 2021 года.


Ранее центробанк Танзании начал подготовку к выпуску национальной цифровой валюты.


Регуляторы Гватемалы и Гондураса также приступили к рассмотрению вопроса интеграции CBDC.


https://forklog.com/kriptofashizm-v-dejstvii-kak-vnedrenie-tsifrovyh-valyut-tsentrobankov-povliyaet-na-ekonomicheskie-svobody/

Напомним, в ноябре Банк Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с криптовалютами в стране.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалютах
Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на
Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за $450 000
Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за
Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн
Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн
Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain
Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15 млн
BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15
Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино. Среди гостей — Кейт Бекинсейл, Эмма Коррин, Рут Уилсон
Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино.
Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной
Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной
Яна Рудковская жестко высказалась о словах Тарасовой по поводу ее сына
Яна Рудковская жестко высказалась о словах Тарасовой по поводу ее сына
В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
ЦБ Перу приступил к работе над CBDC
В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC