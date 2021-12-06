ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC

Центральный банк Зимбабве изучает возможность использования национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом заявил председатель регулятора Джон Мангудиа.

«Как центральный банк, мы не верим в криптовалюты. Мы верим в цифровую валюту центрального банка», — подчеркнул он.

По словам Мангудии, над инициативой работает отдельная финтех-группа.

Зимбабве планирует отправить специальную команду в Нигерию для изучения опыта государства, запустившего первую в Африке CBDC в конце октября 2021 года.

Ранее центробанк Танзании начал подготовку к выпуску национальной цифровой валюты.

Регуляторы Гватемалы и Гондураса также приступили к рассмотрению вопроса интеграции CBDC.

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Напомним, в ноябре Банк Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с криптовалютами в стране.