Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании

Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании

Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании


Биткоин-биржа Binance планирует подать в FCA заявление на регистрацию для того, чтобы стать полностью «регулируемой фирмой» в течение 6–18 месяцев. Об этом в интервью The Telegraph заявил ее CEO Чанпэн Чжао.


Он не исключил создания отдельной дочерней компании на примере Binance.US в США.


В июне британский финансовый регулятор запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com. 


Для получения лицензии платформе предстоит соответствовать положениям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом ей могут помочь «несколько экс-сотрудников FCА и пару сотен специалистов по соблюдению нормативных требований». Для их работы Binance открыла офис в Великобритании.


По словам Чжао, Binance полностью возобновила диалог с властями. Платформа находится в процессе реализации «ряда существенных изменений в области продуктов, внутренних процедур, и в работе с регуляторами», добавил он.


В случае одобрения FCA Binance сможет легально предлагать фьючерсы и другие деривативы.


На протяжении 2021 года регулирующие органы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Великобританию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур и ЮАР, опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.


Компания признала, что одной из причин регуляторных проблем стала децентрализованная модель ее бизнеса, и решила от нее отказаться. 


Напомним, в ноябре Binance опубликовала для обсуждения документ с основами регулирования криптовалют, подчеркнув, что оно неизбежно.


Ранее Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции. Позднее он добавил, что в числе возможных юрисдикций также рассматриваются ОАЭ и Сингапур.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов
Чанпэн Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции
Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате
В Binance.US раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO