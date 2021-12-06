Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании

Биткоин-биржа Binance планирует подать в FCA заявление на регистрацию для того, чтобы стать полностью «регулируемой фирмой» в течение 6–18 месяцев. Об этом в интервью The Telegraph заявил ее CEO Чанпэн Чжао.

Он не исключил создания отдельной дочерней компании на примере Binance.US в США.

В июне британский финансовый регулятор запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com.

Для получения лицензии платформе предстоит соответствовать положениям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом ей могут помочь «несколько экс-сотрудников FCА и пару сотен специалистов по соблюдению нормативных требований». Для их работы Binance открыла офис в Великобритании.

По словам Чжао, Binance полностью возобновила диалог с властями. Платформа находится в процессе реализации «ряда существенных изменений в области продуктов, внутренних процедур, и в работе с регуляторами», добавил он.

В случае одобрения FCA Binance сможет легально предлагать фьючерсы и другие деривативы.

На протяжении 2021 года регулирующие органы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Великобританию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур и ЮАР, опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.

Компания признала, что одной из причин регуляторных проблем стала децентрализованная модель ее бизнеса, и решила от нее отказаться.

Напомним, в ноябре Binance опубликовала для обсуждения документ с основами регулирования криптовалют, подчеркнув, что оно неизбежно.

Ранее Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции. Позднее он добавил, что в числе возможных юрисдикций также рассматриваются ОАЭ и Сингапур.



