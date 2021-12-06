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"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на "Песне года"

"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на "Песне года"

38-летний Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в инстаграме курьезные кадры, сделанные на съемках очередной "Песни года". Певец случайно вырвал клок волос у Леры Кудрявцевой, сообщает Teleprogramma.pro.

В обнародованном ролике Лера Кудрявецева называет Сергея Лазарева "тупеньким немножко", после чего тот вырывал у нее из головы цветок вместе с клоком волос.

"Чуть парик не слетел", - пошутил певец, после чего едва не упал на пол от смеха. Сама Лера Кудрявцева с самоиронией отнеслась к произошедшему конфузу. "Все, ребят, коронавирус, уже волосы сыпятся", - пошутила звезда.

Телеведущая пожаловалась, что коллега испортил ей прическу. "Лер, да нет, она как 10 лет назад забетонировалась, так и держится", - парировал Сергей Лазарев.

Впоследствии артист выложил кадры с произошедшим на своей странице в инстаграме. "Этого НИКОГДА не покажут в Эфире по телевизору !! ИСТЕРИКА!! Смотреть до конца! Немного "кухни" и "ляпов" со съемки "Песни Года 2021". Это все НЕ по сценарию!! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!" - написал Лазарев.

Судя по всему, пучок волос был частью трессов, которые прикрепляют ради того, чтобы придать прическе объем.

Как писал NEWSTES, ранее Сергея Лазарева застукали отдыхающим в Дубае вместе со своим другом Малиновским.

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По материалам: uposters.ru

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