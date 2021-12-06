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Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц

Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц


Разработчик скандально известной системы распознавания лиц Clearview AI сможет получить патент на свою технологию. Об этом пишет Politico.


Управление по патентам и товарным знакам США разрешило компании зарегистрировать систему. Для этого Clearview AI необходимо лишь уплатить административные сборы.


В патентной заявке компании подробно описывается использование «веб-сканера» для получения изображений. Отмечается, что «онлайн-фотографии, связанные с учетной записью человека, могут помочь в создании дополнительных записей точек данных распознавания лиц», которые затем можно использовать для алгоритма машинного обучения.


Генеральный директор компании Хоан Тон-Тэт заявил, что это первый патент на распознавание лиц, связанный с «крупномасштабными интернет-данными». Он добавил, что сервис предназначен исключительно для государственных структур и компания не намерена продавать услуги другим клиентам.


Clearview AI создает базу данных по распознаванию лиц, используя фотографии людей из социальных сетей. В январе 2020 года на компанию обратили внимание благодаря расследованию The New York Times. Журналисты выяснили, что систему распознавания лиц использовали не только сотни правоохранительных департаментов в США, но и частные фирмы, в том числе за пределами Штатов.


ForkLog разобрался в этой истории и выяснил, какие риски для прав и свобод человека сопряжены с системами распознавания лиц.


https://forklog.com/raspoznavanie-lits-rasizm-i-politsiya-istoriya-odnogo-startapa/

Напомним, в ноябре технология Clearview AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц.


В октябре Тон-Тэт рассказал, что база данных сервиса увеличилась до 10 млрд обработанных изображений.


В июле Clearview AI привлек $30 млн в рамках раунда Серии B.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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