Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц

Разработчик скандально известной системы распознавания лиц Clearview AI сможет получить патент на свою технологию. Об этом пишет Politico.

Управление по патентам и товарным знакам США разрешило компании зарегистрировать систему. Для этого Clearview AI необходимо лишь уплатить административные сборы.

В патентной заявке компании подробно описывается использование «веб-сканера» для получения изображений. Отмечается, что «онлайн-фотографии, связанные с учетной записью человека, могут помочь в создании дополнительных записей точек данных распознавания лиц», которые затем можно использовать для алгоритма машинного обучения.

Генеральный директор компании Хоан Тон-Тэт заявил, что это первый патент на распознавание лиц, связанный с «крупномасштабными интернет-данными». Он добавил, что сервис предназначен исключительно для государственных структур и компания не намерена продавать услуги другим клиентам.

Clearview AI создает базу данных по распознаванию лиц, используя фотографии людей из социальных сетей. В январе 2020 года на компанию обратили внимание благодаря расследованию The New York Times. Журналисты выяснили, что систему распознавания лиц использовали не только сотни правоохранительных департаментов в США, но и частные фирмы, в том числе за пределами Штатов.

ForkLog разобрался в этой истории и выяснил, какие риски для прав и свобод человека сопряжены с системами распознавания лиц.

https://forklog.com/raspoznavanie-lits-rasizm-i-politsiya-istoriya-odnogo-startapa/

Напомним, в ноябре технология Clearview AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц.

В октябре Тон-Тэт рассказал, что база данных сервиса увеличилась до 10 млрд обработанных изображений.

В июле Clearview AI привлек $30 млн в рамках раунда Серии B.



