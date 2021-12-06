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Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу

Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Ведущая Дана Борисова призналась, что дочка Полина стала неуправляемой. Телеведущая и ее бывший муж, Максим Аксенов, снова поскандалили из-за общей дочери. 45-летяя телеведущая не справляется с воспитанием Полины и решила отдать ее на попечение отца. Борисова отметила, что девочка-подросток стала груба с ней и совершенно неуправляема. Кроме того, ее успеваемость в школе оставляет желать лучшего, а учителя давно жалуются на ее дерзкое поведение и прогулы. Дана отмечает, что  старается решать все проблемы с дочерью, выстраивая с ней диалог. Но разговоры помогать перестали, поэтому звезда попросила бывшего мужа на время забрать к себе дочь. Однако на просьбу Борисовой Аксенов разразился тирадой. Мужчина упрекнул телеведущую в том, что она занимается лишь карьерой и своей собакой, не оставляя времени на родную дочь.
Дана Борисова с дочкой «Полина вот уже три недели снова живет у папы. Причин несколько. Во-первых, я переболела ковидом, а во-вторых, последний месяц был конфликтный, скандалы происходили каждый день. Ребенок в наглую не ходит в школу либо приходит в нее, но не раньше четвертого урока, а с последнего всегда испаряется», — негодовала мать. Дана отметила, что старалась решать все проблемы с дочерью, выстраивая с ней диалог. Но разговоры помогать перестали, поэтому звезда попросила бывшего мужа на время забрать к себе дочь. Однако на просьбу Борисовой Аксенов разразился тирадой. Мужчина упрекнул телеведущую в том, что она занимается лишь карьерой и своей собакой, не оставляя времени на родную дочь. Пользователи соцсетей назвали Борисову безответственной и незрелой матерью, считая, что это именно она в свое время упустила дочь, не занимаясь ее воспитанием. «Причина — избалованность и вседозволенность!», «Любить надо девочку и проводить с ней много времени, но вам самой не хватает заботы матери, поэтому и не можете ее дать», — высказались фанаты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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