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Дефицит комплектующих для Xbox Series X и Playstation 5 закончится в 2022 году, считает глава Qualcomm

Дефицит комплектующих для Xbox Series X и Playstation 5 закончится в 2022 году, считает глава Qualcomm


Игровые приставки Xbox Series X и Playstation 5 в дефиците уже год, и производители ничего не могут с этим сделать. У Microsoft и Sony нет возможности нарастить производство новых консолей из-за дефицита чипов на рынке. С нехваткой чипов сталкиваются не только производители консолей, но и производители другой электроники — телефонов, телевизоров, автомобилей и прочего.

Глава Qualcomm Криштиано Амун дал прогноз, что ситуация скоро улучшится, и дефицит чипов должен закончиться (или серьезно сократиться) в 2022 году. Он отмечает, что «глобальная нехватка чипов сокращается», и уже в этом году, по его словам, заметны некоторые улучшения. Он ожидает, что в 2022 году ситуация улучшится еще больше, особенно по сравнению с 2020 годом.

Отметим, что прогнозы главы Qualcomm не сходятся с прогнозами руководителей других технологических компаний. В частности, генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер отмечал, что до 2023 года ждать серьезного улучшения ситуации не проходится. Такеши Камебучи, директор по полупроводникам в одном из подразделений компании Toshiba, говорил, что до 2023 года они не успеют полностью обслужить всех клиентов, в том числе производителей игровых приставок.

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По материалам: newxboxone

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