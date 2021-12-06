Демо-версия Outbreak: Contagious Memories уже доступна на Xbox





В ближайшие дни в Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S должны добавить несколько десятков демо-версий различных игр, в рамках [email protected] Winter Game Fest. Но некоторые демо-версии становятся доступны ранее. Несколько часов назад в Microsoft Store появилась демо-версия игры Loot River, а теперь стала доступна и демо-версия Outbreak: Contagious Memories.

Если вы хотите опробовать игру Outbreak: Contagious Memories, ее уже сейчас можно загрузить на приставки Xbox в рамках демо-версии из Microsoft Store. Проект позиционирует себя как хоррор «в стиле 90-х». Игрокам предстоит решать головоломки, сражаться с различными чудовищами, искать припасы и пытаться спасти свою жизнь.

Outbreak: Contagious Memories TGA21Demo

Испытайте отчаянный побег Лидии из захваченного городского центра, когда она встречает других выживших, ищет припасы, сражается с чудовищами-нежитью в жестоком кровавом бою и управляет ограниченным инвентарем.

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