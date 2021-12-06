Депутаты ЗС поддержали акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Одной из 65 площадок теста по истории Великой Отечественной войны стало Законодательное собрание Иркутской области. Депутаты совместно с молодежным парламентом приняли участие в акции.

Тест состоял из 30 вопросов. По словам организаторов акции, это не экзамен, а возможность лучше познакомиться с историей государства. Например, нужно было назвать количество основных танковых заводов в СССР, авторов знаменитой «Блокадной книги», командира 1-го Украинского фронта, войска которого штурмовали Берлин и освобождали Прагу в мае 1945-го.

Ирина Синцова, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

— Замечательно, что есть возможность еще раз обратиться к истории, не только оценить уровень своих знаний, но и узнать что-то новое. Ведь без истории нет будущего.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит с 2015 года по инициативе молодежного парламента при Государственной Думе. Участие в нем принимают все регионы России и свыше 50 стран мира. В этом году на вопросы теста ответили более миллиона человек.