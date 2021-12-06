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Депутаты ЗС поддержали акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Депутаты ЗС поддержали акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Одной из 65 площадок теста по истории Великой Отечественной войны стало Законодательное собрание Иркутской области. Депутаты совместно с молодежным парламентом приняли участие в акции.

Тест состоял из 30 вопросов. По словам организаторов акции, это не экзамен, а возможность лучше познакомиться с историей государства. Например, нужно было назвать количество основных танковых заводов в СССР, авторов знаменитой «Блокадной книги», командира 1-го Украинского фронта, войска которого штурмовали Берлин и освобождали Прагу в мае 1945-го.

Ирина Синцова, депутат Законодательного собрания Иркутской области:
— Замечательно, что есть возможность еще раз обратиться к истории, не только оценить уровень своих знаний, но и узнать что-то новое. Ведь без истории нет будущего.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит с 2015 года по инициативе молодежного парламента при Государственной Думе. Участие в нем принимают все регионы России и свыше 50 стран мира. В этом году на вопросы теста ответили более миллиона человек.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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