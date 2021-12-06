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Digital Foundry: Halo Infinite — отличная игра, но в ней есть «вопиющие недостатки»

Digital Foundry: Halo Infinite — отличная игра, но в ней есть «вопиющие недостатки»


Специалисты Digital Foundry сегодня выпустили разбор релизной версии игры Halo Infinite с технической точки зрения. Если кратко говорить об их итогах, они отмечают, что:

Halo Infinite — действительно отличная игра, но в ней есть некоторые вопиющие недостатки, которые необходимо исправить. Как только проблемы будут исправлены, мы будем смотреть на игру Halo на века.

Приведем перечень недостатков, которые выделяют специалисты Digital Foundry в Halo Infinite:



Игра работает не лучшим образом в 120 FPS на Xbox Series X. «Режим производительности нацелен на 120 кадров в секунду с максимальным разрешением 1440 пикселей, но минимальные значения могут упасть ниже 1080p». Частота кадров в режиме 120 FPS на Xbox Series X тоже может снижаться, вплоть до 100-105 кадров в секунду, что довольно существенно.



В игре есть проблемы с внутриигровой анимацией. «Хотя игра работает со скоростью 60 или 120 кадров в секунду на Series X, анимация лица, кажется, работает с половинной скоростью. […] Композиция и детализация в роликах превосходны, но их непостоянство в движении серьезно отталкивает. Проще говоря, движения камеры и персонажа не кажутся плавными, в то время как анимация лица выглядит нечеткой». Специалисты Digital Foundry отмечают, что студия 343 Indsutries обещает исправить эту проблему с первым патчем — им об этом сообщили.



Игра может зависать. «Кажется, есть проблемы с управлением памятью, которые необходимо решить. Несколько раз во время моего игрового процесса Halo Infinite ненадолго зависала, казалось бы, без причины. Это выглядит и ощущается как сбой, игра отвисает и работает нормально через несколько секунд. Это очень, очень странно, когда это происходит, но похоже, что это можно исправить. Кроме того, после продолжительной игры я начал замечать, что текстуры заметно загружаются и выгружаются при простом повороте камеры».



В игре наблюдаются проблемы с тенями. «Однако главная проблема — это способ обработки теней. В настоящее время Halo Infinite опирается, в первую очередь, на каскадные карты теней и некоторую окклюзию экранного пространства, и, похоже, в основном это все. Проблема в том, что в этой игре есть много огромных просторов.[…]  Каскадное расстояние карты теней относительно агрессивно, поэтому, когда вы удаляетесь от объектов, вы увидите, как исчезают тени».

Специалисты Digital Foundry отмечают, что часть проблем может быть решена разработчиками Halo Infinite с будущими патчами, что сделает игру еще лучше.


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По материалам: newxboxone

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