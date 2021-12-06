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Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино. Среди гостей — Кейт Бекинсейл, Эмма Коррин, Рут Уилсон

Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино. Среди гостей — Кейт Бекинсейл, Эмма Коррин, Рут Уилсон

Вчера в Лондоне прошла 24-я церемония вручения наград British Independent Film Awards. Ее гостями стали Кейт Бекинсейл, звезда сериала "Корона" Эмма Коррин, Рут Уилсон и другие.

Триумфатором премии стала картина Алима Кхана "После любви" — фильм забрал шесть наград. Премию Кхану за победу в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" вручила Кейт Бекинсейл, которая была ведущей вечера.

Картина стала первой полнометражной режиссерской работой Кхана. В фильме рассказывается об англичанке Мэри, которая, выйдя замуж за пакистанца, приняла ислам. Вскоре после внезапной смерти мужа она узнает, что он жил двойной жизнью.

Премией Ричарда Харриса за выдающийся вклад в британское кино наградили звезду оскароносного фильма "Звук металла" Риза Ахмеда.


Кейт Бекинсейл появилась на публике в элегантном белом платье Jenny Packham с кейпом и серебристыми рукавами.
Эмма Коррин выбрала яркий образ — в свет актриса вышла в брюках и блузе Marco Ribeiro с вырезом на груди и синей рубашке.
Рут Уилсон предпочла бархатный темно-синий костюм с глубоким декольте.
Алиша Диксон
Катрина Балф
Риз Ахмед
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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