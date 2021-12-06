Два из десяти трамваев, присланных в Ангарск из Москвы, оказались сломанными

Из 10 московских трамваев, которые были переданы Ангарску, два вагона оказались в нерабочем состоянии. По столичным маршрутам их эксплуатировали около 15 лет, сообщается на сайте администрации Ангарского городского округа. Депутаты округа провели на предприятии «Ангарский трамвай» выездное заседание.

Александр Городской, председатель думы округа:

— Ежегодно «Ангарскому трамваю» выделяется почти 100 миллионов рублей. Причем средства субсидии идут не на развитие предприятия, а только лишь на то, чтобы сводить концы с концами. На заработную плату и коммунальные платежи. В условиях дефицита бюджета у многих депутатов есть сомнения в рациональности содержания убыточного предприятия.

По словам директора предприятия Романа Лотоцкого, сейчас штат организации составляет 180 человек. Ежедневно на линию должны выходить 14 вагонов, однако в последние несколько недель их число сократилось до 11 трамваев. Водители заболели коронавирусом, а людей, которые могли бы их заменить, нет.

Депутаты осмотрели помещения, где ремонтируют трамваи. Крыша течет, из-за чего со стен обваливается штукатурка. Внутри депо требуется капитальный ремонт. Однако средств на это нет. Выручка предприятия составляет около 80 тысяч рублей в будни и 50 тысяч рублей в выходные дни. Пути также находятся в аварийном состоянии. На их ремонт необходимы десятки миллионов рублей. Предложения по выводу предприятия из кризиса будут озвучены на следующем заседании комиссии думы Ангарского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству.

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