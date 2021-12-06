Егор Крид жестко высказался о своем романе с Валей Карнавал

Певец Егор Крид не выдержал слухов о своей личной жизни. После скандального расставания с Валей Karna.val артисту стали приписывать любовную связь с Клавой Кокой. А буквально на днях Егора Крида заметили в обществе девушки, как две капли воды похожей на Валентину. Спутницей Егора оказалась блогерша по имени Кэт. Она не так популярна в Сети как Валя, зато очень похожа на нее внешне. Публика решила, что Крид не может забыть Karna.val и нашел себе девушку, которая будет напоминать ему о былой любви. Но, как выясняется теперь, ни о каком романе между рэпером и Кэт пока быть не может. «Зашел в Инет и снова поржал над пабликами. Мне, видимо, уже просто нельзя общаться ни с кем. Особенно если это девушка, то сразу новые заголовки типа: «Новая девушка Егора Крида», «Крид был замечен с новой девушкой» и тд… И начинается буллинг. Когда у меня появится девушка, в которой я буду уверен и которая будет уверена во мне, я вам сам об этом скажу и не буду скрывать! А такие статьи и всякие недоблогеры, которые лезут в чужую личную жизнь, только мешают и разрушают. Многие люди, с которыми я общаюсь, просто этого не выдерживают», — посетовал 27-летний Егор.Егор Крид Напомним, роман Крида и Валентина длился недолго. Влюбленные предпочитали не афишировать свои отношения, зато о расставании пары узнала чуть ли не вся страна. При этом артист высмеял экс-возлюбленную в одной из своих песен, назвав ее доступной девушкой. «Если честно, я так устала молчать и хавать все это. Заметьте, я не начинала этот цирк! Я сидела в Париже, ела круассаны и никого не трогала! Но настолько грязного хайпа не ожидала. Больше не позволю унижать себя и оскорблять. Ты же знал, что за меня абсолютно некому заступиться. Даю гарантию на 100%, что если бы у меня был отец, он бы обломал все твои подколы, и ты бы этого не сделал. Но ничего, я и сама вывезу, впрочем, как и всегда», — негодовала 20-летняя Валя.