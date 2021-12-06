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Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов

Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Певец Филипп Киркоров собирается судиться с государственным порталом. Артист неожиданно оказался в центре скандала из-за долгов. Появилась информация, что поп-король – злостный неплательщик и уклоняется от погашения штрафов, которых у него якобы накопилось порядка 90 штук. В основном, нарушения артиста связаны с неправильной парковкой и не соблюдение скоростного режима. Какая именно сумма набежала по штрафам, не сообщалось, но задолженность стала поводом возбуждения против звезды эстрады административного дела в Таганском районном суде Москвы, поэтому ему грозила выплата долга в двойном размере или даже арест сроком на 15 суток. Однако Киркоров поспешил развеять слухи про свои долги и пригрозил сайту госуслуг, где появилась эта информация, судебным иском.
Филипп Киркоров «Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас все чисто»,  — возмутился певец в интервью «Москва 24». Напомним, ранее в «черном списке» должников оказались и другие артисты. К примеру, у покойного Александра Градского нашли задолженности по налогам – за недвижимость и землю. Такие же долги обнаружили у певицы МакSим, которая не выплатила около полумиллиона рублей за элитную квартиру в Москве, нежилое помещение и несколько автомобилей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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