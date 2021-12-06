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Фильм Паулины Андреевой, счастливый Александр Петров, модные гостьи: как прошел аукцион Светланы Бондарчук Action!

Фильм Паулины Андреевой, счастливый Александр Петров, модные гостьи: как прошел аукцион Светланы Бондарчук Action!

Сезон предновогодних вечеринок светской Москвы продолжается, и вчера вечером состоялось одно из традиционных декабрьских мероприятий — аукцион Светланы Бондарчук и Евгении Поповой Action!. Благотворительно-культурный вечер прошел уже в 11-й раз.

Гостями были Федор Бондарчук, Надежда Михалкова, Ксения Собчак, Константин Хабенский, Александр Петров с возлюбленной Стасей Милославской, Ольга Слуцкер, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова и другие звезды кино и светского общества.


Светлана Бондарчук
Надежда Михалкова
Федор Бондарчук и Константин Хабенский
Александр Петров и Стася Милославская
Ксения Собчак
Александра Ребенок
Евгения Попова
Дина Хабирова
Алексей Агранович и Виктория Толстоганова
Дарья Мельникова

Цель аукциона — сбор средств в пользу благотворительных фондов, таких как "Антон тут рядом", "Галчонок", "Фонд Константина Хабенского", "Хрупкие люди" и других. Лотами становятся короткометражные фильмы, снятые бесплатно известными кинематографистами. В этом году на торги выставили работы Натальи Мещаниновой, Анны Пармас, Николая Хомерики и других.

В центре внимания оказался и фильм по сценарию Паулины Андреевой "Покупай", режиссером которого стал Данила Козловский. Картина ушла за 10 миллионов рублей. Сама Паулина на мероприятие не пришла, но у себя в инстаграме поблагодарила аукцион Светланы Бондарчук "за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино".

Лицом к лицу бывшая и нынешняя женщины Федора Бондарчука встречаться, похоже, по-прежнему не особенно хотят — не зря недавно в телеграме смеялись над выдержкой из рассылки с приглашением на одно светское мероприятие, где в гостях обещали или Светлану Бондарчук, или Федора с Паулиной.


Ольга Слуцкер и Федор Бондарчук
Валдис Пельш
Яна Расковалова
Юра Борисов
Ольга Карпуть
Илона Столье
Дарья Мельникова и Янина Студилина


Ольга Слуцкер и Федор Бондарчук
Игорь Верник и Ксения Собчак
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Сергей и Елена Лесс
Лаура Джугелия и Катерина Сафарова
Миранда Мирианашвили
Андрей Бурковский, Стася Милославская и Александр Петров
Влад Лисовец
Анна Банщикова
Резо Гигинеишвили
Дарья и Стас Лисиченко
Екатерина Дарма и Ксения Тараканова
Таисия Вилкова
Марина Жигалова-Озкан
Алена Куталия и Дмитрий Дудинский
Юлия Прудько

Среди молодых кинематографистов, которых на Action! также стараются поддерживать, была Ольга Аликберова. В ее фильме "Непреднамеренная терапия" снялись Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Юлия Топольницкая и сама хозяйка вечера Светлана Бондарчук. Актерский состав впечатляющий, но самым дорогим фильмом вечера работа не стала.

Тут повезло другой дебютантке Веронике Пономаревой. Ее фильм "По ту сторону виноградника" с Надеждой Михалковой и Данилой Козловским в главных ролях собрал рекордную сумму — 25 миллионов рублей. Всего за вечер было собрано около 80 миллионов рублей, что стало рекордной суммой за все одиннадцать лет существования кинопроекта.


Светлана Бондарчук
Виктория Толстоганова и Дарья Мельникова
Михаил Друян
Ирина Чайковская
Ян Яновский
Марина Долидзе
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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