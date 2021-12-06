Фильм Паулины Андреевой, счастливый Александр Петров, модные гостьи: как прошел аукцион Светланы Бондарчук Action!

Вадим Карасев

Сезон предновогодних вечеринок светской Москвы продолжается, и вчера вечером состоялось одно из традиционных декабрьских мероприятий — аукцион Светланы Бондарчук и Евгении Поповой Action!. Благотворительно-культурный вечер прошел уже в 11-й раз.

Гостями были Федор Бондарчук, Надежда Михалкова, Ксения Собчак, Константин Хабенский, Александр Петров с возлюбленной Стасей Милославской, Ольга Слуцкер, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова и другие звезды кино и светского общества.





Светлана БондарчукНадежда МихалковаФедор Бондарчук и Константин ХабенскийАлександр Петров и Стася МилославскаяКсения СобчакАлександра РебенокЕвгения ПоповаДина ХабироваАлексей Агранович и Виктория ТолстогановаДарья Мельникова

Цель аукциона — сбор средств в пользу благотворительных фондов, таких как "Антон тут рядом", "Галчонок", "Фонд Константина Хабенского", "Хрупкие люди" и других. Лотами становятся короткометражные фильмы, снятые бесплатно известными кинематографистами. В этом году на торги выставили работы Натальи Мещаниновой, Анны Пармас, Николая Хомерики и других.

В центре внимания оказался и фильм по сценарию Паулины Андреевой "Покупай", режиссером которого стал Данила Козловский. Картина ушла за 10 миллионов рублей. Сама Паулина на мероприятие не пришла, но у себя в инстаграме поблагодарила аукцион Светланы Бондарчук "за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино".

Лицом к лицу бывшая и нынешняя женщины Федора Бондарчука встречаться, похоже, по-прежнему не особенно хотят — не зря недавно в телеграме смеялись над выдержкой из рассылки с приглашением на одно светское мероприятие, где в гостях обещали или Светлану Бондарчук, или Федора с Паулиной.





Ольга Слуцкер и Федор БондарчукВалдис ПельшЯна РасковаловаЮра БорисовОльга КарпутьИлона СтольеДарья Мельникова и Янина Студилина





Ольга Слуцкер и Федор БондарчукИгорь Верник и Ксения СобчакСветлана Бондарчук и Сергей ХарченкоСергей и Елена ЛессЛаура Джугелия и Катерина СафароваМиранда МирианашвилиАндрей Бурковский, Стася Милославская и Александр ПетровВлад ЛисовецАнна БанщиковаРезо ГигинеишвилиДарья и Стас ЛисиченкоЕкатерина Дарма и Ксения ТаракановаТаисия ВилковаМарина Жигалова-ОзканАлена Куталия и Дмитрий ДудинскийЮлия Прудько

Среди молодых кинематографистов, которых на Action! также стараются поддерживать, была Ольга Аликберова. В ее фильме "Непреднамеренная терапия" снялись Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Юлия Топольницкая и сама хозяйка вечера Светлана Бондарчук. Актерский состав впечатляющий, но самым дорогим фильмом вечера работа не стала.

Тут повезло другой дебютантке Веронике Пономаревой. Ее фильм "По ту сторону виноградника" с Надеждой Михалковой и Данилой Козловским в главных ролях собрал рекордную сумму — 25 миллионов рублей. Всего за вечер было собрано около 80 миллионов рублей, что стало рекордной суммой за все одиннадцать лет существования кинопроекта.





Светлана БондарчукВиктория Толстоганова и Дарья МельниковаМихаил ДруянИрина ЧайковскаяЯн ЯновскийМарина ДолидзеНадя Бесчетникова