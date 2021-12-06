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Фонд прямых инвестиций Узбекистана договорился о сотрудничестве с Kobea Group для выпуска токенов

Фонд прямых инвестиций Узбекистана договорился о сотрудничестве с Kobea Group для выпуска токенов


Фонд прямых инвестиций Узбекистана заключил меморандум с южнокорейской Kobea Group для развития проектов по привлечению средств через выпуск токенов. Об этом сообщает Uzreport TV.


Стороны договорились о сотрудничестве в отборе, реализации и продвижении проектов выпуска токенов, а также в изучении возможности внедрения криптоактивов в Узбекистане.


Kobea Group давно обратила внимание на Узбекистан. В 2020 году состоялся запуск первой в стране лицензированной криптовалютной биржи Uznex, находящейся под управлением компании. Kobea Group также вошла в группу по развитию блокчейна в Узбекистане.


Напомним, в ноябре жителям Узбекистана разрешили покупать криптовалюты на лицензированных площадках. До этого они могли только заключать сделки по продаже активов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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