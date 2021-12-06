Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — самый известный астролог России и СНГ. Его прогнозы помогают тысячам людей преодолевать трудности и делать свою жизнь счастливее. Если вам хочется прожить эту неделю с максимальной продуктивностью, прислушайтесь к советам эксперта.

Портал Woman’s day поделился с нами информацией о главных советах эксперта на грядущую неделю. Старайтесь не обходить их стороной, чтобы период с 6 по 12 декабря стал для вас удачным, светлым и запоминающимся. В целом эту неделю можно назвать благоприятной, так что действуйте.

Овен

Овнам стоит почаще общаться с ответственными и надежными Знаками Зодиака. С этими людьми стоит строить отношения любовного и делового характера. В любви Овнам будет везти, пожалуй, больше, чем кому-либо. Их ждут грандиозные успехи на этом поприще. Этим людям обязательно нужно брать на себя инициативу, причем даже в деловых отношениях. Овны смогут достичь любых амбициозных целей и в работе, и в бизнесе. Это будет актуально для любого дня, кроме понедельника и воскресенья. В эти дни не стоит переутомляться и ждать случайных успехов.

Телец

Это очень важное время, в которое поощряются смелость и отвага. Это очень полезно в любовных делах и в бизнесе, особенно в начале недели, пока ночные светила будут в положительном настроении. Некоторые испытания ждут тех, кто находится в отношениях. Семейным Тельцам придется встретиться с недопониманием. У Тельцов начинается период, в который им стоит нарушать границы своей зоны комфорта в работе и бизнесе. Важно развиваться, общаться с новыми людьми. Это поможет в развитии своего дела и в получении новых знаний, опыта.

Близнецы

Близнецов ждут целых три благоприятных дня: 8, 9 и 12 декабря. Это будут дни, в которые важно проявлять смелость и стремиться к решению насущных проблем. В остальные дни звезды и планеты могут заставить этих людей идти на риски. Если нет полной уверенности в решениях, лучше не рисковать. В любви, дружбе и партнерских отношениях Павел Глоба советует Близнецам не принимать за нерушимую истину свое собственное мнение. Это может привести к большим ссорам. Начало недели лучше посвятить энергетической чистке дома, наведению порядка.

Рак

Ракам стоит обходить стороной людей, которые им не нравятся, и тех, кто приносит одни проблемы. Очень полезным будет знакомство с четырьмя способами распознавания энергетически опасных людей. Так можно будет попросту обходить стороной ссоры и проблемы. В бизнесе и работе Раков ждет очень непростое время, в которое придется либо что-то кому-то часто доказывать, либо придется смириться с недопониманием коллег и клиентов. В любви и семейной жизни Ракам нужно постараться исправить проблемы прошлого, прийти к пониманию, попросить прощения за обиды.

Лев

Львам удастся достичь поставленных целей и задач. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться методиками ускорения исполнения желаний. В целом неделя отлично подходит для выполнения обещаний, решения вопросов, связанных с финансами, возвращения долгов. В любви Львам будет везти по-крупному. Павел Глоба настоятельно советует проявлять больше инициативы, так как более продуктивной и удачной недели для любовных приключений в ближайшее время просто не будет. Очень повезет и тем Львам, которые уже находятся в отношениях.

Дева

Девам стоит быть осторожнее 10 и 11 декабря. В остальные дни астролог советуют проявлять максимум активности. Будет крайне много дел и забот, причем не только дома, но и на работе или в бизнесе. Придется постоянно действовать, так что лучше помнить о необходимости отдыха в течении дня и о следовании законам мироздания. В отношениях с друзьями и близкими Девам потребуется больше мягкости. Не нужно кричать лишний раз или ставить ультиматумы. На этой неделе полезно будет навещать родственников, родителей, встречаться со старыми друзьями.

Весы

У Весов наступает время, в которое можно легко встретить вторую половинку. Это удачное время для работы над собой, для поисков любви и флирта. Астролог отмечает, что в этот период будет три опасных дня для Весов — 6, 7 и 12 декабря. Заговоры и обряды на понедельник помогут начать неделю правильно, без проблем и негатива. В работе огромные успехи могут прийти к журналистам, писателям, копирайтерам. Это очень хорошее время для саморазвития и поисков новых источников дохода. Павел Глоба рекомендует быть осторожнее с физическими нагрузками.

Скорпион

У Скорпионов будет возможность кардинально изменить свою жизнь и в целом достичь удачи, успехов в любой из сфер. Главное, чтобы хватало времени и сил для движения вперед. Если имеются проблемы в плане здоровья, исправить их помогут аффирмации на исцеление. Неделя прекрасно подходит для домашних дел, хозяйственных покупок, ремонта. В финансовой сфере у Скорпионов также наступает очень благоприятное время. Можно смело заключать сделки, подписывать важные бумаги, менять работу. Это прекрасное время для открытия нового бизнеса.

Стрелец

Самыми сложными днями недели для Стрельцов станут 10 и 11 декабря. В эти дни Стрельцам стоит как можно меньше работать, так как возможно появление эмоционального выгорания и дефицита энергетики. Избавиться от этих проблем им помогут простые упражнения. В финансовой и рабочей сферах наступает время максимальной активности. Можно вкладывать большие суммы в развитие бизнеса. Также к Стрельцам будут тянуться люди. Это отличное время для заведения деловых и любовных знакомств. На этой неделе будет очень много важных событий.

Козерог

Козероги будут одними из самых успешных людей этой недели. Им необходима максимальная активность. Нужно работать не покладая рук, что Козероги умеют делать лучше всего. Также им стоит как можно больше общаться со Знаками со светлой аурой. Такие люди будут помогать Козерогам преодолевать психологические барьеры в сознании и поддерживать ментально. Это очень важное время для прогнозирования, планирования дел на будущее, принятия решений. В любовной сфере есть только одно правило — не повышать голос.

Водолей

Водолеям в период с 6 по 12 декабря удастся найти свое призвание. Нужно прислушиваться к советам и словам окружающих людей, чаще слушать свою интуицию. Также полезными будут в этом плане советы нумерологов. Середина недели будет тяжелой, особенно для бизнеса, развития собственного дела и обучения. Некоторые сложности могут появиться у тех Водолеев, которые пребывают в длительных отношениях или в браке. Если хочется сохранить стабильность в общении с близкими, лучше не спорить с ними по мелочам и оказывать посильную помощь.

Рыбы

Счастье для Рыб будет заключаться в крепком здоровье. Есть лишь шесть причин его потери, с которыми стоит ознакомиться, чтобы научиться сохранять хорошее самочувствие дольше. В целом неделя начнется очень хорошо, так как 6 и 7 декабря ночные светила будут максимально созидательными. С самого утра понедельника необходимо правильно расставить приоритеты и решить для себя, в какой сфере жизни стоит проявить больше активности. Павел Глоба советует Рыбам не вспоминать о прошлом и не жить вчерашним днем. Лучше заниматься текущими или новыми делами.