Грандиозные проекты, на которые в СССР не жалели средств, а сегодня они лежат в руинах

1. Советская ракетная программаВ 1992 году президент России Борис Ельцин выступил в Конгрессе США, прочитав речь, посвященную тому, как в гроб коммунизма был вбит последний гвоздь. В ней же глава нового российского государства объявил о начале новой эпохи мира и процветания, так как «главный источник мировой опасности и нестабильности» больше не существует. С тех пор прошло почти 30 лет и глядя на калейдоскоп вооруженных конфликтов, произошедших за это время во всем мире, речь Бориса Ельцина воспринимается с иронией.Если СССР и был «источником опасности», то уж точно не единственным. Что доказывает вся история последних десятилетий. При этом ядерная и ракетная программа в СССР была единственным гарантом выживания государства. В 1950-е, в 1960-е, в 1970-е и 1980-е годы США и СССР готовились к третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Увы, в реальном мире, а не в фантазиях продажных и двуличных политиков спать крепко может только тот, у кого под подушкой припасена здоровенная дубина.2. «Буран»Проект «Буран» создал в Советском Союзе до 2.5 млн новых рабочих мест. Реализация проекта космического корабля нового поколения обошлась СССР в 14 млрд рублей. Увы, из-за развала страны «Буран» совершил всего один единственный успешный полет, после чего «стал на якорь» и сегодня буквально гниет в ангаре забытый всеми. В своем время «Энергия – Буран» стал первым космическим кораблем способным совершать посадку в автоматическом режиме.3. Многочисленные убежищаСоветский Союз был буквально усеян как простыми бомбоубежищами, так и сверхсекретными подземными командными пунктами, уходящими в землю на несколько этажей. Строились такие от крымских скал до лесов Беларуси и от Москвы до Дальнего Востока. По некоторым данным, только на создание подземных командных центров в БССР советская власть потратила за все время порядка 32 млн рублей. Сегодня большинство из этих военных объектов просто заброшено. Ядерной войны пока так и не случилось, а потому сегодня подобные бункеры воспринимают с легкой издевкой. Вот только важно понимать, что последний раз к Третьей мировой войне всерьез готовились в 1980-е годы при Рональде Рейгане.4. Атомная энергетикаСегодня каждый «прогрессивный человек» знает о том, что мирный атом в действительности грязен и опасен. Правда, вот ведь незадача: абсолютно вся энергетика – вредна и опасна. И даже чтобы построить «экологически чистые» ветряки, придется сначала добыть тысячи тонн нефти, металлов, сжечь многие тонны угля. Само собой, страшную рану общественному сознанию нанесла авария на Чернобыльской АЭС. Однако, печальная данность такова, что если у вас от природы в силу географии нет большого потенциала для использования энергии земли или воды, то придется использовать грязные и опасные источники энергии.Советский атом был одним из самых прогрессивных. Даже сегодня Россия все еще остается обладателем ряда уникальных технологий в сфере переработки и повторного обогащения ядерного топлива. Увы, развал страны похоронил многие проекты ядерных станций и ядерных комбинатов. Энергетика в наше время почти не развивается. А рынок строительства АЭС во всем мире «поразительным образом» захватывают американские компании, те самые, которые в 1980-е и 1990-е годы громче всех кричали о необходимости отказа от мирного атома. Но как известно: «ничего личного, просто бизнес».5. Ускорительно-накопительный комплексВ Советском Союзе велось строительство своего собственного Большого адронного коллайдера. Недостроенный комплекс до сих пор стоит законсервированный в Подмосковье. У людей поразительное отношение к науке. Едва стоит заговорить о суперпроекте, как тут же слышатся крики, что миллионы и миллиарды потрачены впустую. Вот только почему-то Франция свой коллайдер строила в рамках ядерной программы всеми правдами и неправдами.