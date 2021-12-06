Хованская рассказала, как сократить долги по ЖКХ

00:05 Автор: Мария Соколова

Чтобы сократить число неплатежей за коммунальные услуги, нужно увеличивать адресную помощь людям, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Галина Хованская, комментируя инициативу Минстроя об отображении задолженности за «коммуналку» в информационной системе ЖКХ.

30 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместили законопроект Минстроя, в котором предлагают обязать Судебный департамент при Верховном суде и ФССП вносить сведения о задолженности граждан и её погашении в государственную информационную систему ЖКХ. Пока органам соцзащиты, назначающим субсидии на «коммуналку», приходится самим искать сведения о долгах. Если они отобразятся в информационной системе ЖКХ, то будет проще решить, кто имеет право на финансовую помощь, а кто нет. Приставы укажут в базе данных и информацию об оплате задолженности. Желающим оформить субсидию больше не понадобится подавать справки о том, что все коммунальные платежи закрыты.

Сейчас субсидию дают только тем, кто, несмотря на сложное финансовое положение, полностью оплачивает ЖКУ. С 1 января 2022 года компенсацию получат граждане, имеющие небольшой долг. Такое послабление введут, чтобы избежать роста суммы неплатежей. Получить компенсацию могут одинокие люди или семьи, расходы которых на оплату коммуналки превышают определенный уровень. По России это 22 процента от дохода, а в некоторых регионах этот порог ниже. Например, в Москве — 10 процентов дохода. Отказать в субсидии могут только закоренелым должникам, когда дело о взыскании уже рассмотрели в суде, и долг подтвержден судебным актом.

Как сократить число неплатежей в ЖКХ

Также Минстрой предлагает для упрощения взыскания коммунальных долгов вносить в систему ИНН и СНИЛС жильцов. В ведомстве считают, что новые нормы позволят сократить число неплатежей в ЖКХ.

По словам Галины Хованской, систему ГИС ЖКХ необходимо сделать работоспособной — сейчас на неё много жалоб, в том числе от глав ТСЖ и управляющих организаций. «А чтобы сократить число неплатежей в ЖКХ, нужно увеличивать адресную помощь людям», — заявила Хованская. Во-первых, следует упростить оформление субсидии, а во-вторых, — снизить порог расходов на «коммуналку», дающий людям право на компенсацию. Хованская уверена, что не только в Москве, но и по всей России эта планка должна быть ниже 22 процентов.

#жкх #долги

Ещё материалы: Галина Хованская

99