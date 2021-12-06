Ирина Безрукова высказалась о чувствах к своему умершему сыну

Актриса Ирина Безрукова поделилась редкими фото с сыном. Артистка могла бы сегодня отметить 32-летие сына, если бы не трагедия, случившаяся в 2015 году. Тогда 25-летний Андрей скончался при таинственных обстоятельствах. Актрисы в тот момент не было дома. Как выяснилось потом, причиной смерти сына Безруковой стала острая сердечная недостаточность, которая развилась после перенесенной инфекции. Безрукова каждый год посвящает своему покойному сыну трогательные строки в Сети. «6 декабря… Самый счастливый день в моей жизни, в этот день родился ты, мой Андрюша», — написала Ирина в Инстаграме. В день рождения сына артистка рассказала друзьям об уникальном подарке Андрея, который продолжает её радовать. Незадолго до смерти он подарил ей орхидею. Растение всегда зацветает ко Дню матери и продолжает цвести до Нового года.Ирина Безрукова с сыном «Подаренная тобой орхидея зацветает ко Дню матери, цветет в день твоего рождения и продолжает цвести на Новый год. Такое вот чудо. Спасибо, родной, за свет, за мудрость и чистоту души, с которой я могла соприкасаться целых 25 лет. Спасибо за то, что выбрал меня. Спасибо, что был всё время рядом и дома, и в путешествиях, и в работе. Что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25», — написала Безрукова. Все знакомые и друзья Андрея подтверждают, что он был очень светлым и не по годам мудрым человеком. Он был очень привязан к своей матери и мечтал, чтобы она была счастлива. «Очень стараюсь, как ты просил — вернуть любовь и радость в свою жизнь. Иногда даже кажется, что почти получается», — обратилась Ирина к сыну. Недавно, кстати, Ирина рассказала, что её сын был кремирован, а его прах развеян в Карелии, где он любил рыбачить со своим отцом Игорем Ливановым.