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Ирина Пегова сверкнула попкой в купальнике

Ирина Пегова сверкнула попкой в купальнике
Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами с отдыха. Звезда сериала «Пищеблок» артистка вместе с дочкой Татьяной улетела подальше от зимы в вечное лето. Оттуда актриса театра и кино активно публикует фото и видео, но не раскрывает своего местонахождения. На новых кадрах на страничке Пеговой в Instagram, актриса устремилась навстречу морю прямо по скалам. Звезда при этом была в купальнике, а поверх него накинула халатик. Морской бриз шаловливо поиграл с халатом, открывая взору зрителей виды на пышные бедра звезды. Поклонники поспешили оценить увиденное.
Ирина Пегова в купальнике «Фигура огонь! Кровь с молоком!», «Опаньки! Первый раз вид сзади!», «Где ты, Ира?», «Отдыхай, ныряй, радуйся и живи», «В Москве зима и снег, пляжные видео видеть вдвойне приятно», — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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