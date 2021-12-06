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Иркутск получит 820 миллионов рублей из областного бюджета

Иркутск получит 820 миллионов рублей из областного бюджета

Из областного бюджета в 2022 году Иркутску планируется выделить 820 миллионов рублей. Поправки при рассмотрении бюджета региона приняли депутаты Заксобрания Приангарья, сообщает пресс-служба мэрии.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:
– Совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым и председателем Законодательного собрания Александром Ведерниковым мы неоднократно обсуждали наши предложения по развитию Иркутска. И сегодня мы видим результат. Более 800 миллионов рублей в 2022 году будет дополнительно направлено на важные и крайне необходимые городу мероприятия. Более 160 миллионов заложено на строительство трех дополнительных блоков к школам №57, 53 и 75. Еще 207 миллионов федеральных средств – на реконструкцию и ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Увеличены объемы средств на обеспечение горячим питанием и молоком учащихся начальных классов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также одобрено увеличение субвенции в размере 435 миллионов рублей на оплату труда работников школ и детских садов.

Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания региона:
– Также депутатами Законодательного собрания во втором чтении одобрена новая субсидия Иркутску. Она будет направлена на обустройство мест массового отдыха населения, городских парков в целях развития административного центра. Средства пойдут на завершение благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету ЗС Приангарья:
– 11 миллионов предусмотрено на создание коммунальной инфраструктуры на улице Пискунова. Еще 10 миллионов рублей – на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений Иркутска. Запланированы средства и на реконструкцию бывшего кинотеатра «Марат».

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По материалам: irk

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